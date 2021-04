Tengo otros datos: Irregularidades de laboratorios para detección de Covid-19 afecta a viajeros

La Secretaria de Salud de la CDMX suspendió hace unos días la aplicación de pruebas para la detección de Covid-19, en el AICM

Suspensión afectaría a turistas

La Secretaria de Salud de la Ciudad de México suspendió hace unos días la aplicación de pruebas para la detección de Covid-19, en el módulo ubicado en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Esta suspensión podría afectar a algunos pasajeros que viajan al extranjero, porque si estos no cuentan con los respectivos resultados negativos de Coronavirus, no podrán abordar el avión al no contar con el trámite sanitario exigido por muchos países para poder ingresar a su territorio.

Las autoridades sanitarias del Gobierno de Claudia Sheinbaum emitieron un comunicado que señala que se ejecutó una verificación al módulo donde se practicaban las pruebas, de la empresa "Laboratorio Médico Tadeo" identificándose diversas anomalías de carácter administrativo y técnico por lo que se procedió a realizar acciones correctivas, pero estos mandatos no se cumplieron por lo que funcionarios de Salud de la capital del país ordenaron la suspensión total de actividades al establecimiento.

Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos emitió desde el pasado mes de enero una disposición que exige a los pasajeros que para poder abordar un vuelo que los lleve a territorio de la Unión Americana, deben presentar una prueba de Covid-19 con resultado negativo realizada a menos de 72 horas de la salida del vuelo.

Son muchas las naciones que exigen para poder entrar a su territorio que los pasajeros cuenten con una constancia de que no están contagiados de Coronavirus, inclusive Países Bajos, ordena que dichas pruebas clínicas sean practicadas a los viajeros cuatro horas antes de abordar su vuelo.

El que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no cuente con un modulo donde se apliquen exámenes para la detección del virus del SARS-CoV-2 provoca molestias a los pasajeros y que los viajeros puedan perder sus vuelos.

"De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, de los ocho módulos para la toma de prueba Covid-19 en el AICM, cuatro subcontratan a laboratorios autorizados por el InDRE para procesar muestras, y uno más las analiza por sí mismo sin tener esa autorización sanitaria”.

Lo que no se entiende es ¿por qué? el gobierno capitalino concesiona a un laboratorio de dudosa reputación, los exámenes pruebas rápidas de antígenos de Coronavirus, que faciliten a los pasajeros viaje cuando cuenta con que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene desde hace una década al interior de la Terminal-2 del AICM la “Clínica del Viajero”, que ahora cuenta también con otra instalación en la Terminal -1 de esa misma base aérea.

La Clínica del Viajero les propuso a los funcionarios de Sanidad Internacional de la administración de la morenista Claudia Sheinbaum, que las pruebas podrían realizarse en el último nivel superior de estacionamiento de la Terminal-2 mediante kiosco y con todos los protocolos de bioseguridad, lo cual fue desechado por la autoridad, con una actitud más de prepotencia que de sensatez.

El pasado mes de marzo un grupo de jóvenes argentinos viajaron a Cancún, Quintana Roo y a su regreso a su país de origen les fue proporcionado documentos que avalaban resultados negativos a Coronavirus; pero cuando llegaron a su destino fueron diagnosticados con Covid-19, lo que fue un escándalo a nivel internacional y que habla de lo poco serio del laboratorio que hizo las pruebas a los muchachos sudamericanos en la terminal aérea del caribe mexicano y esto podría acarrear consecuencias para el turismo.

El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó que el laboratorio que hizo las pruebas de Coronavirus a los estudiantes no tenía licencia; con esas pruebas regresaron a su país, pero 44 iban contagiados.