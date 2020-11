Tengo otros datos. @Irma_Sandoval debe investigar denuncia contra Juan Pablo Graf

El cúmulo de desaciertos, cometidos desde la CNBV, no son difíciles de tipificar por parte de la Secretaría de la Función Pública.

Juan pablo Graf Noriega, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, habría actuado con negligencia punible y connivencia, con representantes del sector empresarial, para preservar el negocio de un privado, en perjuicio del mercado de valores de acuerdo a una denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública. Se trata de lo actuado —y mantenido en reserva- el día 9 de octubre pasado cuando se “cayó el sistema” de la Bolsa Mexicana de Valores.

Dicha denuncia, que obra en poder de la redacción de esta columna, obliga a la titular de la secretaria de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, quien tiene la obligación legal de investigar y, en caso de confirmar los delitos denunciados, sancionar con severidad ejemplar a este funcionario de la 4T.

La denuncia fue presentada el pasado 20 de noviembre y tiene el folio: 51674/2020 y la clave 4296010 por lo que cualquier persona puede acceder a su contenido y va a encontrar el siguiente texto:

“DENUNCIA DE HECHOS CONTRA EL FUNCIONARIO PÚBLICO, JUAN PABLO GRAF NORIEGA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES LAS BOLSAS EN EL SISTEMA FINANCIERO.

La siguiente es la sucesión de los hechos que constituyen faltas graves y delitos tipificados por parte del funcionario público, Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acaecidos luego de que se suspendieron las actividades en la Bolsa Mexicana de Valores el día 09 de Octubre de 2020.

Es necesario señalar, previamente, que México, como muchos otros países desarrollados, cuenta con dos mercados donde se pueden comercializar acciones y valores todos los días: la Bolsa Mexicana de Valores, BMV y la Bolsa Institucional de Valores, BIVA.

La BMV es actualmente presidida por Marcos Martínez Gavica, ex presidente de la Asociación de Bancos de México, ABM, y ex presidente del consejo de administración de Grupo Financiero Santander México.

La BIVA es actualmente presidida por Santiago Urquiza Luna Parra, titular de Central de Corretajes S.A.P.I. de C.V., mejor conocida como CENCOR, a través de la cual se constituyó la segunda bolsa de valores de México.

Ambos mercados, integrantes medulares del sistema financiero mexicano, son supervisados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNNV, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP y el Banco de México, Banxico.

Las empresas cuyos valores se cotizan en las bolsas mexicanas son sujetos de escrutinio mundial y de registro calificado por parte de las diferentes calificadoras nacionales e internacionales aceptadas en los principales mercados mundiales.

Las bolsas mexicanas se ostentan como poseedoras de la más alta tecnología bursátil mundial a la vez de llevar a cabo las mejores prácticas internacionales para otorgar confianza a los participantes de los mercados y certeza a los inversionistas personales e institucionales.

Uno de los proveedores tecnológicos de la BMV, es Kio Networks, de la empresaria María Asunción Aramburuzavala (ex accionista de la cervecera Corona), en lo que se refiere a los servicios de nube, que tiene como objeto “garantizar” la continuidad de las operaciones, en cualquier circunstancia, ya que el servicio consiste en reponer la data emproblemada, desde su base de datos “resguardada con los más altos estándares de seguridad”.

LOS HECHOS

- A las 11:56 del pasado viernes 9 de octubre cayó el sistema (Se desconectó el MoNet: motor de navegación transaccional) de la Bolsa Mexicana de Valores. El dato fue hecho público en todos los medios de comunicación nacionales.

- La institución se vio obligada a suspender, desde esa hora, todas sus operaciones y transacciones sin que el sistema se restableciera en ningún momento en ese día.

- La causa de la caída del sistema fue un misterio ese día pues la BMV no informó adecuadamente pero luego se supo que lo que se había caído fue precisamente el mecanismo de seguridad de Kio Networks.

- Como es lógico suponer las operaciones pendientes debieron trasladarse a la segunda bolsa de valores de México, pero eso jamás ocurrió.

- Apenas supo que se había caído el sistema de la BMV, Marcos Martínez Gavica, desde su refugio en Vail, Estados Unidos, hizo una llamada al titular de la CNBV, Juan Pablo Graf, para explicarle su versión sobre lo sucedido y solicitarle que no hiciera públicas las causas del desarreglo porque podría perjudicar a Kio Networks ya que se encontraba en medio de una licitación con el Gobierno: la nube de RENAPO.

- Hay que señalar que si un proveedor del Gobierno Federal tiene una sanción por parte de cualquier institución del Estado se le dificulta participar en otra licitación hasta que no solvente las observaciones.

- Con ese encargo, la CNBV adoptó cinco acciones cuestionables:

a) No sancionar al proveedor por cuya responsabilidad dejó de operar la BMV.

b) No informar públicamente sobre las causas de la “caída del sistema” de la BMV.

c) Buscar a los directivos de BIVA para solicitarles “por orden del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera”, que colaboraran en no hablar sobre el tema y acepten que las transacciones en suspenso no se trasladaran a la segunda bolsa luego de lo cual se bloqueó el Módulo de Ruteo de Órdenes.

d) Ocultar, por todos los medios, al Banco de México los pormenores del incidente, “por orden del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera”.

e) Ofrecer una semana a la BMV para encontrar la mejor explicación al mercado confiando en que el asunto se hubiera olvidado en ese lapso. - Con la decisión de la CNBV se impidió la realización de transacciones por más de 10 mil millones de pesos, si nos atenemos al promedio por hora de las operaciones.

FALTAS COMETIDAS

El cúmulo de desaciertos, cometidos desde la CNBV, no son difíciles de tipificar por parte de la Secretaría de la Función Pública, SFP, ya que constituyen desde omisión al cumplimiento estricto de la ley hasta asociación para beneficiar a privados en contra de la