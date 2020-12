¿Dónde vale menos la vida: EdoMex, CDMX, Jalisco, Guanajuato? Aristóteles Sandoval

“Todavía recuerdo cuando leer el periódico por la mañana acompañado de una taza de café era mi mejor momento del día. A estas alturas hacerlo ya solo me produce escalofríos, náuseas y desvelos. ¿En qué momento se nos jodió este mundo?” Alberto Fornos M.

Atentado, ajuste de cuentas, asesinato, equivocación o como guste llamarlo; lo sucedido a Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en Puerto Vallarta viene a poner de manifiesto la situación letal que se vive en Jalisco, tratar de ocultar el sol con un dedo es pecar de ingenuos…

Lo acontecido y lo que resalta en los hechos ocurridos recientemente es que los priistas corren cada vez más peligro por esos lares, las redes se dieron a la tarea de hacer los recuentos a partir del año 2007 ¿Cuántos priistas han perecido a “manos del hampa o en accidentes lamentables”?

Mientras el gobernador Enrique Alfaro declara haber hablado recientemente con el hoy occiso sobre las amenazas y riesgos que corre Jalisco, pero… ¿Hablaron de las amenazas o los amenazantes con nombres y apellidos?

Ya que hablamos de Enrique Alfaro viene a la memoria cuando le exigía renunciar al mismo Aristóteles Sandoval, no muy lejos, en 2018, cuando ocurrió el asesinato del alcalde de Jilotlán, Juan Carlos Andrade Magaña, quien era militante de Movimiento Ciudadano, ¿Ya se olvidó?

En el Jalisco “blanquiazul” secuestran, asesinan a políticos, empresarios e hijos de vecina sin que nadie haga nada, limpian escenas de crimen como dar trapazo a la mesa de cantina y aquí no ha pasado nada, las listas muy largas de regidores, diputados alcaldes emboscados al igual que altos mandos y hasta municipales, empresarios extranjeros… mientras los medios alineados callan vergonzosamente.

Ha muerto uno de los llamados “nuevos rostros del PRI”, bautizados así por Peña Nieto, y nos muestra que ni con casi dos decenas de “guarros” estamos a salvo… La pregunta incómoda es: ¿Por qué siendo ex gobernador tendrías que traer semejante aparato de seguridad? ¿En cuanto sale ($) mantener la vida y de dónde sale para tamaño gasto? ¿Hay cartera que lo soporte?

Al menos nueve prominentes priistas jaliscienses han pasado a mejor vida en los últimos sexenios para ser exacto desde el 2007;

Ignacio Loya Alatorre lugarteniente del cártel de Sinaloa pareja de Teresa López funcionaria del gobierno municipal, la última llamada de éste fue a Aristoteles Sandoval, según la información arrojada en la investigación. Fue ejecutado al salir del estadio Jalisco.

Febrero 2011 Carlos López Lara, hermano de Roberto “Chino López” Secretario general de gobierno de Aristóteles en el municipio y el gobierno estatal, 18 meses después también asesinan a su hijo, Leonel López Huerta.

Javier García Morales, hermano de Omar Harfuch, septiembre 2011; Javier García Morales fue un eslabón político de gran influencia en el PRI, tanto en el gobierno del estado, como en las estructuras nacionales. Nieto del general Marcelino García Barragán, uno de los hombres de poder más polémicos de la historia estatal y nacional del priismo. García Barragán logró crear un grupo propio que controló la política de Jalisco, muy vinculado al liderazgo de José Guadalupe Zuno, ex gobernador de esa entidad, un cacique regional.

Juan Luis Duarte Contreras asesinado en 2011 la hermana era directora de estacionamientos cuando gobernaba Aristóteles, Rocío del Carmen Duarte Contreras.

Jesús Gallegos marzo 2013, Secretario de Turismo, propietario de torres de lujo, rey inmobiliario y presunto lavador de los templarios, ejecutado saliendo de casa de gobierno.

Javier Galván Guerrero ejecutado en 2015, ex regidor, ex presidente del PRI estatal y ex alcalde de Autlán, ex diputado local y federal, delegado del ISSSTE en Jalisco.

Atentado contra Luis Carlos Nájera 2018, Secretario del trabajo Jalisco, fiscal de Aristóteles y también Secretario de Seguridad Pública con Emilio González, “Mi instinto y entrenamiento me hizo desconfiar”. Diría a la postre.

Felipe Tomé Velázquez 2020, el llamado “Lord amparos”; él fue uno de los más beneficiados en el rubro de la construcción con Aristóteles de alcalde 2009-2012, su relación con los hijos de Martha “los Bribiesca” también despertaba tremenda serie de rumores y suspicacias.

Respecto a empresarios en Jalisco:

Luis Alberto Fornos Mozas, empresario gallego de 42 años, asesinado en Zapopan Jalisco, Fornos Mozas recibió al menos cuatro disparos frente al hotel Puerta del Sol, del que era socio. En sus redes sociales quedaría como mensaje póstumo algo que publicara días antes de su muerte: “Todavía recuerdo cuando leer el periódico por la mañana acompañado de una taza de café era mi mejor momento del día. A estas alturas hacerlo ya solo me produce escalofríos, náuseas y desvelos. ¿En qué momento se nos jodió este mundo?”

Según INEGI hasta 2019; Jalisco se ubica tercero entre los diez Estados más violentos del país, solamente detrás de Estado de México y Ciudad de México…

Un país de 127 millones de habitantes, México, registró a 35.588 víctimas, con esto 2019 se ha convertido en el año más violento desde que se llevan registros, con una tasa de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entre estas víctimas hay 1.006 mujeres asesinadas, feminicidios. Algo para recalcar y sobre todo por la cercanía con Jalisco, es Colima, nuestro pequeño Estado, con menos de un millón de habitantes, sin embargo en 2019 ha repetido como la entidad más violenta, con 760 homicidios registrados obtendría una tasa de 107 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

En la vida las casualidades no existen, las “equivocaciones” al estilo Posadas Ocampo aquel lejano 1993 tampoco, al contrario, dejan mucho de qué hablar, lo sucedido en Jalisco no sólo es sumar números a las gráficas y estadísticas de homicidios, hay mucha entretela que revisar, mucho por investigar y culpas por asumir.