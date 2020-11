Disculpa pública por apodar a los dueños de plaza comerciales "chacales voraces"

Los chacales no solo no quisieron bajarles ni un peso al pago de la renta por el coronavirus. Encima, los demandaron.



Estoy muy preocupado por el artículo que publiqué ayer: “Los chacales de las plaza comerciales” (12/11/2020). Recibí en mi mail más de cien mensajes de gente que ha sido demandada por los dueños de las plazas comerciales donde rentan un local. Son muchísimo más de los que yo creía. Me piden una orientación práctica y legal. Los chacales no solo no quisieron bajarles ni un peso al pago de la renta por el coronavirus. Encima, los demandaron. Por cierto: algunos mails (los más poquitos) que recibí sí están muy encabronados conmigo. Me exigen que me retracte de haber llamado “chacales voraces” a los dueños de plazas comerciales. Está bien. Me disculpo: los dueños de estas plazas comerciales no son chacales voraces. Son simplemente chacales. Y les voy a explicar por qué.

Estos chacales forman dos especies: los chacales públicos y los privados. Los públicos son los gobernantes que hacen negocio sangrando a las pymes. Con cualquier pretexto pandémico les cierran el local al pequeño inversionista (el consultorio médico, el restaurante, la óptica, el gym, el estudio fotográfico) para cobrarles multas de 450 mil pesos. Finalmente se arreglan con un moche de 150 mil pesos para dejarles abrir a la semana siguiente. Y así. Cada semana estos chacales públicos suspenden en promedio 10 comercios, lo que les da mensualmente un jugoso moche de al menos 6 millones de pesos para sus bolsillos.

En cuanto a los chacales privados, son igualmente voraces (perdón, prometí no volverles a decir voraces). En vez de renegociar la renta a causa de la pandemia, los dueños de plazas comerciales demandan a sus inquilinos. ¿Cuántas pymes creen que cerrarán definitivamente por ese motivo de aquí a fin de año? ¿A dónde creen que se irán estas víctimas? ¿A poner una página web? ¿Desde una página web operará un oftalmólogo? ¿Una dentista? ¿Un pedicurista? ¿Una estilista? ¿Un fotógrafo?

Vivimos en la sociedad de la amenaza. Y los políticos que andan tan concentrados en sus precampañas; tan mortificados con sus méndigas coaliciones y alianzas, deberían saber que si atendieran estos abusos graves, y brindaran soluciones inmediatas contra la corrupción y la sinvergüenzada, no necesitarían andarse juntando entre ellos para ganar votos.

Pero priistas, morenistas, panistas, emeceístas y colosistas son seres mediocres, chiquitos, ínfimos, ajenos al mundo real, de carne y hueso. En serio, vamos a echarlos a todos, por incompetentes. Y a quienes me leen y rentan un local comercial, y por ese delito han sido “demandados” por los chacales de las plazas comerciales, escribanme un mail. Les daremos asesoría legal totalmente gratuita para que se defiendan en los tribunales contra tanto bandidaje. Juntos, vamos a superar esta pandemia, poniendo en su lugar a los chacales.

[email protected]