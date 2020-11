Desayunando en Palacio y comiendo coyotas

La emergencia en el sureste continúa; suman 27 muertes y 184 mil damnificados y el presidente comparte en redes sociales sus desayunos desde Palacio.



*En tanto su pueblo se ahoga y no tiene qué comer, AMLO comparte imágenes de sus desayunos en Palacio Nacional

Sin FONDEN, sin presidente y prácticamente abandonados a su suerte; se encuentran habitantes de los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz, que desde hace más de un mes viven en situación crítica derivado de las afectaciones que han dejado el Frente frío 11 y las torrenciales lluvias del huracán Eta, sin menoscabo de los errores cometidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que al desfogar presas provocó que varias localidades de las dos entidades hubiesen quedado bajo agua. El saldo es de 27 muertos y son más de 180 mil los damnificados; gente que perdió su patrimonio, que no tiene qué comer ni dónde dormir, y que no puede salir a las calles a buscar ayuda porque están anegadas. Pero nada de eso le quita ni el sueño ni el apetito al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sin rubor alguno comparte fotografías en Twitter desayunando en uno de los salones de su palacio y posa mordiendo una coyota.

En este contexto de la tragedia, resulta igualmente indignante ver a diputados y senadores de la Cuarta Transformación pidiendo dádivas al pueblo mexicano para ayudar a la gente que ha resultado damnificada por las tormentas, pero también por los errores de Manuel Bartlett Díaz y compañía que hicieron un mal cálculo teniendo como resultante la inundación que ha dejado a muchas personas en condición de calle.

Es indignante, porque hasta hace poco más de un mes se contaba con un importante presupuesto para atender emergencias naturales, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), que los mismos diputados y senadores de Morena y sus aliados desaparecieron -junto con otros 109 fideicomisos- para cumplirle un capricho más al presidente de México, quien solicitó su eliminación por considerar que era “la caja chica” de los servidores públicos.

“El famoso Fonden era un hoyo negro de corrupción, había la práctica de que en un caso de inundación se solicita de parte del gobierno estatal que se declarara una emergencia porque eso implicaba mandar dinero y comprar sin control enseres a precios elevadísimos, ahora cada dependencia maneja su presupuesto, afortunadamente hay finanzas sanas", dijo el primer mandatario.

El presidente añadió que los recursos serían entregados de forma directa a la población beneficiaria, que, a principios de octubre, se otorgaron apoyos directos de 10 mil pesos a 38 mil familias afectadas por las lluvias en Tabasco y en esta ocasión, se hará lo mismo con los más de 35 mil damnificados, pero solo está esperando a que pase la emergencia para entregar los fondos, pues todavía se está evacuando a familias de las zonas afectadas.

Si bien ha dicho se está trabajando en una estrategia para atender las inundaciones, se desconoce el monto que se destinará, cuándo comenzará y cómo se aplicará.

Habrá que esperar entonces que ese apoyo prometido por el gobierno llegue pronto a los damnificados, y que no se supedite a la ayuda a través de donativos de los paisanos, -que siempre es expedita y desinteresada en las tragedias-, pero que no se limite solo a ello, siendo que, como ya se mencionaba, fueron diputados y senadores, quienes eliminaron los apoyos a través de fideicomisos, solo para complacer al presidente.

En tanto, medios de comunicación reportan que suman 180 mil las personas damnificadas por las inundaciones, deslizamiento de tierra y lodazales que han devastado la región. “Aldeas enteras han quedado sepultadas por las avalanchas de barro y, ahora, con la tormenta lejos en las costas de Florida, los caudalosos ríos amenazan con desbordarse y seguir sumando daños”, señala El Pais.

De acuerdo con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, 27 personas han perdido la vida en Tabasco y Chiapas debido a las intensas lluvias e inundaciones por el frente frío número 11, mientras que en Veracruz, otro de los estados afectados, no se reportan decesos.

La funcionaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que las afectaciones en Tabasco han provocado, el fallecimiento de cinco personas, 148 mil damnificados, 35 mil viviendas con agua en su interior.

Velázquez dijo que de los 17 municipios de Tabasco 13 tienen una afectación, pero con más afectaciones en Centro, Macuspana y Tacotalpa.

Mientras que en Chiapas el saldo ha sido de 22 personas fallecidas, 16 mil afectados, 32 municipios con presencia de daños, y 19 mil 486 viviendas con agua.

En Veracruz son 15 municipios afectados 109 colonias afectadas 20 mil personas afectadas, 5 mil viviendas compenetración de agua dos puentes afectados.

Los tabasqueños no imaginaron que su paisano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, haría oídos sordos a sus gritos desesperados de ayuda, siendo que la emergencia en aquellas entidades del sureste mexicano comenzó hace ya más de un mes, y la ayuda principal ha llegado de otros países y otros estados como Jalisco, luego de que esta semana el gobernador Enrique Alfaro enviase a 35 de los mejores elementos de Protección Civil de esta entidad, con maquinaria y equipo, para ayudar en tareas de rescate y evaluación de daños.

El fin de semana pasado, cuando el gobierno de AMLO determinó aumentar el desfogue de la presa Peñitas, su ayuda se limitó a pedir a los pobladores de los pueblos circunvecinos trasladarse a las partes altas, a los albergues. “Suban al cerro”, fue la instrucción del presidente, lo que muchos interpretaron como “sálvese quien pueda”, aunque adelantó que si la situación se ponía difícil durante el desfogue de la presa, él acudiría a Tabasco.

Y fue el sábado 7 de noviembre cuando el presidente López se dignó a hacer un recorrido para ver la situación de su estado natal.

Lo hizo más que obligado por las circunstancias, ya que los usuarios de Twitter no perdieron la oportunidad de reprocharle su negligencia y desinterés de atender la emergencia, justo después que la diputada por Nayarit, Geraldine Ponce, subiera a la red social una fotografía en la que aparecía con el mandatario: “El mejor presidente que ha tenido Nayarit”, escribió la legisladora. Los tuiteros bulearon a López tanto por su vestimenta de “chavoruco”, como por su visita para revisar una carretera que compararon con “La carretera del amor” que tenía Diego Fernández de Cevallos.

Ante la presión, AMLO decidió suspender su gira por Nayarit para dirigirse a Tabasco. Pero su recorrido lo hizo en helicóptero, desde donde grabó un video para reportar lo que veía por una ventanilla mientras sobrevolaba y observaba la tragedia. No hubo recorrido a pie, no hubo fotos como las de otros presidentes “neoliberales” con el agua a la cintura atendiendo a la gente, abrazando y confortando a quienes lo perdieron todo. La imagen que dejó para la posteridad fue la de un presidente distante, sentado a las puertas de la aeronave, sonriente, con los zapatos sucios, pero no por meterse al lodo o a la tierra sino porque su descuido personal ya es una constante.

Las tabasqueños esperaban mayor empatía y consideración de su paisano, pero no fue así. Los reclamos no se hicieron esperar, y el enojo y la frustración quedaron de manifiesto entre tanta gente que lo apoyó durante no pocas campañas y que ahora no recibió la palabra amable, la solidaridad, la promesa de apoyo, la visita en el albergue o en el refugio.

Ese mismo sábado regresó a Palacio Nacional, y al día siguiente, cuestionado por los medios de comunicación, dijo que no hizo el recorrido a pie y no atendió a la gente porque “tenía otras cosas qué hacer”, al tiempo que se jactaba de que fue su primera vez en helicóptero, quizá esperando que alguien le agradeciese su heroísmo.

Una semana después de ese fugaz sobrevuelo, la emergencia continúa; las imágenes son devastadoras; la gente durmiendo en las azoteas de sus casas anegadas esperando que llegue algo de ayuda para poder alimentarse, trasladándose algunos en canoas, y otros arriesgando la vida recorriendo las calles con el agua a la cintura para poder conseguir víveres. Se ha dicho incluso que se han avistado cocodrilos en esas aguas desbordadas de ríos y presas que inundan las calles.

Pero, como ya veíamos, eso no le quita ni el sueño ni el apetito a López Obrador, quien la mañana de ayer colgó de sus redes sociales una imagen en la que se deja ver sentado al comedor de uno de los salones de Palacio Nacional, acompañado del senador que condujo las acciones para que su grupo parlamentario y sus aliados desaparecieran 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo para Desastres Naturales, y ahora cínicamente pide ayuda a los mexicanos para que se sumen a la colecta en apoyo a los damnificados.

“Desayuné con el senador Ricardo Monreal huevos con chilaquiles, coyotas y café. Le expuse las iniciativas de reforma que hemos enviado al Congreso en bien del pueblo y de la nación”, escribió el presidente, quien regordete, posa mordiendo una coyota.

