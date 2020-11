Dejan administraciones perredistas al menos 400 mdp en irregularidades en Gustavo A. Madero

Turbio manejo en la Gustavo A. Madero.

Los gobiernos perredistas se han caracterizado por lo turbio de sus manejos, por eso la Contraloría General de la Ciudad de México, investiga la desaparición de más de 20 mil alarmas vecinales con un valor aproximado de 80 millones de pesos que fueron otorgadas por la SSPDF a la entonces delegación Gustavo A. Madero en el periodo 2012-2015.

¡Tan mal están que se roban hasta las alarmas!

Estas alarmas debieron entregarse a los vecinos de GAM, sin embargo no ocurrió así, ya que el entonces Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Hugo Campuzano no hizo la entrega incumpliendo el convenio firmado entre la ex delegada Nora Arias y la entonces Secretaría de Seguridad Pública en 2014.

Parece que es su estilo, insisto, ya que las irregularidades vienen desde que Víctor Hugo Lobo Román estuvo al frente de la demarcación; tan es así que ya sabemos enfrenta investigación por la construcción de un hospital inservible en Cuautepec, donde hubo más de 200 millones erogados en perjuicio de los vecinos de Cuautepec. Aunado a las investigaciones que se mantienen en la fiscalía capitalina por el mal manejo de programas sociales con tarjetas electrónicas Inntec por un monto de más de 100 millones de pesos.

El actual presidente de la Jucopo en el Congreso de la Ciudad, ha evitado hablar de las irregularidades en su gestión y la actual presidenta del PRD local pero los medios de comunicación no le quitan a este caso el ojo de encima.

Miguel Sánchez