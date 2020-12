Definirán reforma al 'outsourcing' en  extraordinario

La Política me da más Risa

BARAJA SENADO TEMAS PRIORITARIOS.- Ataviado en el traje típico de su estado natal, Chiapas (esto con la intención de promover la cultura de esta entidad), el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, adelantó durante su informe de ayer que existe la posibilidad de implementar un periodo extraordinario de sesiones para las reformas sobre subcontratación (outsourcing) si no salen a tiempo en la Cámara de Diputados, esto después de dar a conocer que la próxima semana se desahogarán las reformas a la Ley de Disciplina Financiera, nombramientos en materia electoral y de magistrados. Además, comentó todavía están en la Mesa Directiva los dictámenes en materia laboral, sobre la Fiscalía General de la República y las reformas a la Ley de Disciplina Financiera, por lo que no se descarta dicho periodo extraordinario. *** Ramírez Aguilar destacó que la reforma en materia de subcontratación es sumamente importante para el Congreso, pues reivindica los derechos de los trabajadores que no han recibido su reparto de utilidades, que no tienen los beneficios de seguridad social, que no tienen los beneficios de vivienda y que indudablemente han sido incorporados a un régimen cada vez de mayor evasión por parte de quienes los contratan, destacando que representantes de la iniciativa privada están trabajando muy de cerca con la Cámara de Diputados para generar un dictamen que no vulnere el desarrollo empresarial y no genere problemas de desempleo, pues de lo que se trata es de armonizar los derechos del trabajador que legítimamente le corresponden, pero también garantizar las inversiones que se tiene en México, por lo que, de llegarse a aprobar en la última sesión de la Cámara de Diputados, el Senado podría llevar a cabo una sesión extraordinaria en enero de 2021. Cabe destacar que el senador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) portó ayer una vestimenta que le ha dado identidad a nuestro país: El traje típico de Tenejapa, Chiapas, atuendo tzeltal del cual dijo sentirse muy orgulloso de portar, pues así promueve el respeto hacia los pueblos indígenas y su cultura

SEMÁFORO NARANJA PARA QUINTANA ROO.- El gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, dio a conocer que durante la presente semana en esta entidad se registró un ascenso en el riesgo de contagio por COVID19 tanto en el norte como en el sur, por lo que las posibilidades de declarar el semáforo verde se vieron afectadas, al tiempo que aseguró que se permanecerá en semáforo naranja por una semana más, esto después de que el norte quintanarroense registró un repunte de 1.14 en el riesgo de contagio después de que la semana pasada había bajado a .87. A su vez, en el sur el crecimiento llegó a 1.18 cuando estaba en .94 explicó. Debido a esta situación, el mandatario estatal hizo un llamado a toda la sociedad a echarle ganas, a no relajar las medidas preventivas y el uso de los hábitos, al dar a conocer que del 7 al 13 de diciembre el color del Semáforo se mantiene en color amarillo. *** Joaquín González explicó a la población que regresar al color naranja significa aplicar más restricciones, reducción en actividades, menos empleos. Consideró que diciembre es un mes importante para la reactivación económica en esta entidad, por lo que los invitó a no echarlo a perder. Además, durante la transmisión del programa “Conexión Ciudadana”, que se difunde a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes sociales de la Coordinación General de Comunicación, el gobernador quintanarroense destacó la importancia del Pacto de Reactivación Económica Responsable que ya se firmó en todo el estado, el cual tiene por objetivo fortalecer, de hacer más estrictas las medidas de prevención y el uso de los hábitos de higiene para evitar contagios por COVID19 y que eso los haga retroceder lo que ya se ha avanzado. Además, señaló que los habitantes del sur, centro y norte del estado, representados en los sectores turísticos, restauranteros, educativos y de transporte; las cámaras empresariales; los sindicatos de trabajadores; los sectores de pesca, agropecuarios y de comercio; el sector juvenil y la sociedad civil, se comprometieron a fortalecer medidas y hábitos ante la nueva normalidad.

YUCATÁN YA TIENE 4 PUEBLOS MÁGICOS.- Por indicaciones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, la Secretaría de Salud del estado de Yucatán logró concretar una importantísima alianza estratégica con el instituto de investigación Köhler & Milstein Research, enfocado al desarrollo de biotecnología, para la aplicación, de manera progresiva, de la vacuna CanSino a un universo de entre mil 500 y 2 mil voluntarios yucatecos, esto gracias al equipamiento y la capacitación del personal en el Hospital estatal O’Horán. Cabe destacar que estos ensayos clínicos fueron aprobados por comités de ética, bioseguridad e investigación, así como la Secretaría de Salud federal y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), además de que son monitoreados de manera estrecha no sólo por autoridades mexicanas, sino internacionales, como lo es la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). *** Por otra parte, en otro tema que no deja de ser importante para esta entidad y todo el país, como lo es el turismo, Sisal, comisaría de Hunucmá y el municipio de Maní fueron designados Pueblos Mágicos de Yucatán, luego de más de ocho años sin un nuevo nombramiento para esta entidad, esto gracias de las gestiones e impulso encabezado por el gobernador Vila Dosal para que estas demarcaciones sean consideradas en este programa federal, por lo que el número de Pueblos Mágicos para esta entidad ya se incrementó a cuatro: El primero que recibió esta denominación fue Izamal en febrero de 2002, seguido por Valladolid en agosto de 2012, lo que definitivamente se traduce como el cumplimiento a la promesa de campaña que en su momento hizo Vila Dosal, quien se comprometió a impulsar el turismo en el estado.

LEGADO INEXISTENTE.- Inmerecido el trato prodigado, tanto por parte del Presidente Andrés López Obrador como de la gran mayoría de los medios de comunicación, a Alfonso Romo, hoy convertido en ex jefe de la Oficina de la Presidencia tras ponerle fin a su colaboración, anteayer miércoles, en esta dependencia que desaparecerá por el resto de este sexenio. Prácticamente lo elevaron a grado de “héroe nacional”, cuando la realidad es que los resultados de su trabajo no se ven por ningún lado.

