De Tedros Adhanom Ghebreyesus para AMLO

Utopía

Desestimar el mensaje del director general de la OMS a las autoridades sanitarias y políticas de México, como lo hace el subsecretario Hugo López-Gatell no es la actitud más pertinente para evaluar en su estricta dimensión las siguientes palabras del etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus que despacha en Ginebra:

“La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo”.

Y todavía puntualizó Michael Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, que México “sigue gravemente afectado por el covid-19″ y pidió a todos los líderes del mundo que “es muy importante que sean muy claros con el uso de mascarillas. La gente requiere comunicación muy clara. Si lo que ven en un cartel no lo cumplen las autoridades hay confusión”.

Sí, a todos, pero es pública y notoria la resistencia del presidente Andrés Manuel a usar el tapaboca, sobre todo cuando incumple con la sana distancia. Y siempre según él, asesorado por el doctor Hugo, quien durante meses litigó ante los medios sobre las limitaciones del adminículo. Y ahora recomiendan ampliamente los de tela y sin que tengan el aditamento de plástico para respirar.

El subsecretario de Salud estima que el comentario es “muy valioso”, pero descartó que sea un mensaje directo para él o para López Obrador, quien recibe la grosera llamada de atención –que “México sea serio”– justo en la víspera de comenzar su tercer año de gobierno y de rendir el II Informe anual. El llamado –abundó el criticado López-Gatell por el círculo rojo, mientras que entre las féminas tiene más apoyo que el presidente Obrador–, es para tomar las cosas con seriedad y va dirigido a la sociedad, pues no es momento de festejos ni congregaciones (como la boda realizada con 200 invitados en la familia de los magnates Claudio X. González padre e hijo, súper críticos del doctorado epidemiólogo Hugo: https://www.sinembargo.mx/30-11-2020/3902425)

Grosera llamada de atención porque México somos todos, no sólo el gobierno que erogó ya más de 10 mil millones de pesos para la pandemia, el doble quizá sin las corruptelas del sexenio de Enrique Peña Nieto y su secretario José Narro Robles quien soñó con ser candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Y el extraordinario esfuerzo del confinamiento, el pago de salarios a buena parte de los trabajadores que no laboraron y el gasto familiar en higiene y medicamentos, entre muchos otros, debiera ser respetable hasta para un funcionario multinacional desde la zona de confort de Suiza.

No es la primera ocasión que la Dirección General de la OMS crítica a las autoridades mexicanas y razones acaso sobren, pero las generalizaciones tienen sus riesgos, y los momentos en que se realizan no son indistintos como para escoger la víspera del Informe presidencial, hecho político que no desconoce el doctor etíope, pues la OMS tiene representantes en prácticamente todos los países, y en el caso del señor que labora en Ciudad de México con frecuencia reconoce los esfuerzos del Estado en el combate al SAR-CoV-2, incluso lo hace desde Palacio Nacional.

En política no existen las casualidades sino las causalidades. Tampoco las buenas intenciones se imponen sobre los resultados obtenidos. Y menos aún son útiles las teorías conspirativas para abrirse camino en la interpretación de la realidad. Con todo, la dirigencia de la OMS escogió muy bien el momento preciso para exigir que “México sea serio”. Es de esperarse que el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus ponga el ejemplo

Acuse de recibo

“Eduardo: Si van a traer a México a (Genaro) García Luna para liberarlo, tal como hicieron con el generalote, para compensar un poco que liberen también al Chapo y a unos mil presos miserables de las cárceles de México. ¡Aplausos a AMLO! Pedro” Echeverría V., sobre https://www.sdpnoticias.com/columnas/la-imparable-pandemia-del-sars-cov-2.html... No comprendo la relación entre el tema covid-19 y el ansia de justicia del profesor yucateco… Nació Zoey Zamarripa, bisnieta número 7 de Graciela Pacheco Ibarra, de 63 años, y segunda tataranieta de Maximiana, de 80 años de edad, en el estadunidense Valle del Río Grande… Falleció el exdirigente del Partido Acción Nacional y exlegislador Juan de Dios Castro e imposible olvidar su célebre reclamo al diputado Pablo Gómez: ¡Pega, pero escucha; pega pero escucha! Lo anterior durante la sesión para el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, mientras visiblemente alcoholizado el presidente de la Cámara de Diputados echaba espuma por la boca... O el reclamo: Salúdeme de tu bonito, salúdeme de tú respetuoso, expresado a los trabajadores de San Lázaro que le exigían una audiencia frente a colegas de los medios de comunicación.