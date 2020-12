Historias inspiradoras de vida.

Percepciones

“Hay historias que de verdad inspiran”

Yomero

Ha llegado a mis manos gracias a mi amigo David Martínez, un libro titulado “De bolero a contador; una vida de trabajo y dedicación”, de reciente publicación y que narra la historia de don Aurelio Martínez Benavides, un hombre como muchos norestenses, forjado en la cultura del trabajo y el esfuerzo.

Los hijos de don Aurelio, entre ellos mi hermano David, han decidido rendirle homenaje con la publicación, buscando que su ejemplo sirva de guía a las futuras generaciones como lo ha sido para su familia entera.

Aquel niño que llegó de China, Nuevo León, y que al tiempo que estudiaba ayudaba a su madre en su trabajo y además boleaba zapatos en un puesto del Mercado Juárez, fue aprendiendo el valor del ahorro y la importancia de prepararse para llegar a ser alguien en la vida.

Don Aurelio lo logró y en su profesión de Contador Público alcanzó el éxito al fundar un exitoso despacho, además de convertirse en un importante constructor de viviendas y promotor inmobiliario. Su vida puede resumirse en una apasionada entrega al trabajo y el esfuerzo.

Desde que conocí a David he escuchado innumerables historias y anécdotas que me hacen comprender la mística y pasión que tienen él y sus hermanos por el trabajo, que no es otra que el deber inculcado desde sus primeros días a través del ejemplo de un padre esforzado.

De él también aprendieron la importancia de ayudar y compartir, de apoyar causas nobles, de dar la mano a quienes más lo necesitan y lo hacen de una manera ejemplar, sin alzar la voz ni buscar reconocimientos. Así se lo han transmitido a sus hijos.

Leer la historia de don Aurelio y su adorada Malicha, conocer de las enseñanzas de “El Mudo” y enterarme de los vaivenes de toda una vida ha sido un deleite, pero sobre todo una muestra de que el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y todos esos valores que hemos recibido por años de nuestros antecesores, son el mejor legado que hoy tenemos y debemos heredar a quienes nos suceden.

¡Gracias don Aurelio J. Martínez Benavides por una vida ejemplar! ¡Gracias a su familia por compartirnos una historia de éxito!

