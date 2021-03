Vacunan como los güeros

EU y la aplicación “Dr. B”, en la que el ciudadano se registra y recibe un mensaje cada que algún módulo de vacunación hay sobrantes de vacunas.

Las vacunas anti Covid-19 en el Estado de México y Tamaulipas, se aplican al estilo del norteamericano Joseph Robinette Biden JR., mejor conocido como Joe Biden, el presidente demócrata de los Estados Unidos. Es decir, en las entidades de oposición obradorista, el fármaco se pone como en el gabacho: en el auto y sin exponer a los abuelitos.

Aunque la mayor parte de la humanidad nos enfrentamos a los problemas de distribución, abasto y aplicación de la o las vacunas contra el Coronavirus; el orden y la logística que mostró el gobierno norteamericano desde el inicio de su plan de vacunación, identificado como drive-thru, se comenzó a replicar en algunos estados de México por su eficiencia, eficiente y segura forma de aplicar el fármaco.

Más de 200 sitios en 30 estados se están conectando a través de la plataforma, "Dr. B"

Sin embargo, no hay nación que no presente problemas de desabasto, y los güeros también han sufrido la escasez de las vacunas. Pero contrario al cuatroteísmo inhábil, mientras aquí el Gobierno Federal almacena por varios días y semanas o envía al interior de la República sin las medidas de seguridad que exige el fármaco; en Estados Unidos, ya desarrollaron una aplicación llamada “Dr. B”, creado por Cyrus Massoumi, fundador de ZocDoc Inc, en la que el ciudadano americano se registra y recibe un mensaje cada que en algún módulo de vacunación hay sobrantes de vacunas que no fueron aplicadas por aquellas personas que de un momento a otro no llegaron a la cita para recibir su dosis de inmunidad.

Entonces esta herramienta es una nueva alternativa que facilita el proceso allá con los güeros, mientras que en México, apenas comenzó la mejor de las organizaciones para buscar frenar la propagación del virus e inaculación de sus pobladores.

Vacunación al estilo gabacho

Es en el Estado de México y en Tamaulipas, donde gobiernan los de oposición, Alfredo del Mazo (primo del ex presidente Enrique Peña Nieto) y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respectivamente, el rebelde de la Alianza Federalista donde se comenzó a dar una coordinación extraordinaria entre la Secretaría de Salud Federal y Estatal, junto con los municipios como Toluca (EdoMex) y Ciudad Victoria (Tam), para comenzar a vacunar al estilo gabacho: drive-thru, con resultados extraordinariamente satisfactorios.

Por cierto, Cabeza de Vaca, que enfrenta una escrutinio jurídico por su intento de desafuero, volvió a aparecer en las encuestas como uno de los gobernadores mejor evaluados de la nación, en esta ocasión se ubicó en el tercer sitio con un 47.3 por ciento de aceptación. Pagado o no, García Cabeza de Vaca, cumplió un año en el Top-5 de mandatarios mejor posicionados.

