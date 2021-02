Turismo interior

Consejo: “Dónde quiera que viajes, viaja para ser feliz”...

La apuesta al e-commerce turístico

“Dónde quiera que viajes, viaja para ser feliz”, ese es uno de los tantos buenos consejos turísticos que nos ofrece Rotamundos; creación de Javier Cárdenas, el mismo de: Chichen ika México.

Desde antes de culminar el 2020, Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo del Gobierno de México, había adelantado que su nueva apuesta para recuperar la industria sin chimeneas iba relacionada a pasar los días de descanso al interior del país, y en eso coinciden también Javier Cárdenas y Alonso Vera Cantú, mejor conocido como Pata de perro, quien recientemente constató la riqueza natural que ofrece Tamaulipas.

Rotamundos, no tiene mucho en el e-commerce turístico, pero tampoco son unos improvisados; detrás de ellos hay un enorme equipo de colaboradores que desde el 6 de enero de 2020, dieron el inicio formal a este modelo de negocios que busca impactar culturas, conectar con la naturaleza y pueda convertir un pequeño rincón de México y Latinoamérica en un mágico unicornio.

Y entonces Torruco Marqués, junto con Javier y Pata de perro, con la misma energía aunque desde distinta trinchera han comenzado a mover el turismo hacia el interior de la República.

Torruco, marcando la estrategia gubernamental; Cárdenas, con Rotamundos y Vera Cantú, en esta ocasión dejándonos disfrutar de su gusto por viajar y hacer del turismo una herramienta sustentable para las comunidades que visita.

Por cierto, como le dije, pata de perro, visitó hace unos días 8 de los 43 municipios de Tamaulipas, gira que le dio para conocer la diversidad y la extensión de su territorio.

“Algo que no es común, no he visto un Estado así de diverso, en un mismo día puedas estar en la playa, en la montaña, en el desierto, es atípico y como viajero, es un sueño”, detalló.

Y eso que únicamente visitó Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Aldama, Gómez Farías, Ciudad Victoria, San Carlos y el Pueblo Mágico de Tula; suficiente para que viviera una de las experiencias turísticas más increíbles de su experimentada vida viajera. Una expedición que incluyó ríos, playas, lagunas, reservas ecológicas, cenotes, miradores, pueblos mágicos y rutas del mezcal. Todo esto enriquecido con el sabor incomparable de la cocina tamaulipeca donde mariscos, carnes y platillos emblemáticos como las tortas de la barda, las enchiladas tultecas y la jaiba a la Frank fueron parte de su agenda.

Es fácil… tome un avión o súbase a un camión hacia Tampico, pero si lo desea, maneje desde cualquier punto de la República hacia esta gran ciudad, de aquí todo está cerca.

Por cierto el 14 de febrero, recibí un e-mail de parte del secretario Miguel Torruco Marqués, lo firmaba Hector Gustavo Armenta Acosta, Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo, creí que iba ser algo romántico, pero no; el motivo del mensaje era para aclarar una imprecisión que este servidor escribió la semana pasada referente al salario del funcionario federal.

Así que aclarando, amanece. El secretario Torruco, tiene un sueldo mensual neto de 110 mil 877 pesos , cantidad menor a lo que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nada mal... y que sea un buen año para volver a comenzar.

