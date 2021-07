Aplausos al que cuestiona

“Pendejos” los otros, aquellos los que quieran serlo; los que se creen los cuentos chinos; no los de la DEA, como cuestionó un tanto fuera de lugar la periodista Carmen Aristegui al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Desde la primera conferencia mañanera del Presidente con la participación de sus fanáticos periodistas confrontándose de inmediato con los tradicionales enviados especiales comenzó la tan desagradable estrategia cuatroteista “divide y vencerás” .

Pero eso no lo es todo, con la llegada del nuevo régimen obradorista, México había perdido una de la voces más críticas, no dire si la mejor o no, porque la labor periodística es tan subjetiva como la felicidad misma, eso sí, nadie podrá refutar que Aristegui era sin importar el espacio en dónde estuviera un dolor de cabeza para el régimen del momento. Hasta hoy esa luz se había apagado.

Créame es más valioso en el presente desorden nacional una periodista con voz enérgica, capaz de cuestionar y hacer preguntas incómodas que un Fiscal exonerando de todo a Cienfuegos o un Lord Molécula cumpliendo su labor, hoy el México sin rumbo, recuperó a la gran Carmen Aristegui.

No sabemos cuántos días pasarán para que doña Carmen, vuelva a ser la crítica del régimen cuatroteista, la que ponga el dedo en la llaga al morenismo incompetente y tan corrupto como los que ya estuvieron ejerciendo el poder.

Como lector de noticias, levanta testimonios y como un ciudadano nacido en esta gran nación celebro el regreso de Aristegui, la periodista que hace días descalificó la intención presidencial de desaparecer los organismos autónomos al Gobierno, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

¡hurras y vivas!

davidcastellanost@hotmail.com