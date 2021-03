CoDi, la FINTECH que todos deberían conocer.

La plataforma de hacer negocios digitales desarrollada por BANCO de MEXICO, con la cual se pueden realizar pagos digitales, desde un teléfono celular.

Cobros y pagos desde un teléfono celular

PROMETEO

Es la primera FINTECH nacional y la mayoría no la aprovecha. Es la forma de hacer negocios digitales desarrollada por BANCO de MEXICO, con la cual se pueden realizar pagos digitales, de esta manera cobros y pagos desde un teléfono celular un vendedor y un comprador, usando sus cuentas bancarias de cheques o de débito sin pagar comisiones por esas transferencias, menores a 8 mil pesos. Esto significaría su uso con millones negocios de todo tamaño y la oportunidad para que millones de personas pueden activar sus negocios y pagos de productos y servicios con la tecnología y seguridad de que su dinero llegara a su destino en instantes.

No la aprovechan por ignorancia inducida por los grandes intereses de ciertos jugadores en el mercado de pagos en línea y por la mala difusión de las propias entidades financieras y sus corresponsales bancarios, porque no han capacitado a su personal y cuando activan su banca móvil, no le explican claramente a sus clientes qué es el CoDi y sus ventajas para todos.

CoDi

Y no lo hacen por temas de estrategia interna y porque no les genera comisiones a sus corresponsales bancarios, pues además ese efectivo es un factor de liquidez que no les interesa cambiar, casos como OXXO o Seven Eleven entre otros más, que condicionan el uso de efectivo en los pagos y depósitos bancarios. Las aplicaciones para pago de servicios de telefonía (izzi, Telcel, Telmex, telnor, ATT, etc.), así como pagos en línea (mercado libre, Amazon, uber, fast food, etc.), deben tener en sus opciones el pago con CoDi a efecto de facilitar el esquema de pago de débito en línea. Esta tarea le corresponde al sector financiero en su conjunto, disminuye riesgo por efectivo y apoya la bancarización en todo el país.

Tanto Condusef como CNBV, brillan por su ausencia, para impulsar ese medio de pago en línea las 24 horas y que por sus características estimula la bancarización y la competencia, en verdad que ambas instituciones solo son reactivas en otros temas y en este que es fundamental para México, son simples espectadfores que no dan certeza al mercadoi financiero en estos asuntos en los cuales deberían ser aliados de Banco de México para su difusión y obligatoriedad con el sector financiero para impulsarlo.

El Banco del Bienestar, ha tenido problemas para cumplir su meta de instalación de cajeros automáticos en su ambicioso plan de apertura y cobertura de sucursales físicas, sí aplicara el CoDi, avanzaría en la bancarización de los mercados más lejanos o de poco interés para la banca privada extranjera.

En este periodo vacacional de semana santa y de pascua, aun no saliendo de las ciudades, se debió generar una activa campaña de uso por parte de las entidades financieras, la situación seria en estas dos semanas de gran ayuda para la actividad económica.

Si los negocios se hubieran afiliado a CoDi, tal cual lo hacen VISA, MasterCard, Carnet, incluso Clip o Mercado Pago, que colocan calcomanías en sus paradores para que la gente vea que se acepta el pago con débito o crédito. CoDi es excesivamente débito, apoyaría la economía de millones de negocios y familias en estos momentos. No genera endeudamiento y racionaliza y digitaliza los pagos, bajando costos por transporte y riesgo de efectivo. Las entidades financieras tienen cobertura territorial de zona, la afiliación de negocios es una verdadera oportunidad de negocios.

Cuando el pequeño negocio y que en MEXICO son millones entre formales y personas físicas con actividad empresarial forma e informal ( mercados locales de colonia o municipales, taxis locales y en aeropuertos, fondas, sastrerías, talleres mecánicos, boutique de ropa, calzado, plomero, dentista, oftalmólogo, abogados, médicos, farmacias, talleres mecánicos, imprentas, pequeñas papelerías, electricistas, mariachis, ferreterías y materiales de construcción, tienda de la esquina, cocinas económicas, servicios de limpieza, mensajería, todo lo que se les ocurra en comida y bebidas). Solo cito estos por tener ideas, pero hay todas las posibilidades para reactivar el negocio y disminuir el efectivo, los riesgos y la inseguridad, así que tiene un efecto positivo en todos los sentidos.

Para activar el CoDI, el que VENDE un producto o servicio, debe activar la aplicación en su teléfono de CoDi BANCO de MEXICO, la puede bajar tanto en Android o IOS, por lo que todo teléfono de cualquier presupuesto tiene acceso a la aplicación y bajarla, Sino sabe, en Banco de México hay un centro telefónico de apoyo. Al bajar la aplicación se da de alta con un NIP o PIN que es la CLAVE PERSONAL, luego se da de alta la cuenta que recibirá pagos, esto es que se da de alta con la cuenta CLABE ( 18 dígitos) o con el número de tarjeta de débito ( 16 dígitos). Para los micro negocios y personas físicas con actividad de negocios y servicios, lo más conveniente es el registrar su tarjeta de débito, incluso hay tarjetas de débito que se venden en OXXO y que son una solución para quien no tiene cuenta bancaria tradicional.

Para activar el CoDI, el que COMPRA un producto o servicio, debe activar la aplicación en su teléfono de BANCA MOVIL con el banco con el cual trabaja, en la aplicación de banco móvil viene la liga a CoDI. Esto es clave para el comprador dar de alta su BANCA MOVIL para poder estar activo y hacer compras vía CoDI.

Códigos QR y NFC; CoDI es 100% mexicano

Como opera CoDI. Su tecnología usa los CODIGOS QR y NFC, con ello facilita que tanto el negocio como los usuarios puedan realizar sus transacciones sin el uso de efectivo. Son códigos de respuesta rápida y de total seguridad. Además son medios de pago a distancia. Lo que implica que una persona en la ciudad de México puede adquirir productos o servicios a negocios o personas de negocios en Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Mérida, Cancún, Veracruz, Puebla, Monterrey, Torreón, etc., etc., son realmente transferencias electrónicas (de hecho es un SPEI vía banca móvil, para los más enterados), que operan 24 horas, los 7 días, los 365 días del año.

De esta manera compradores y vendedores pactan en línea y sin comisiones. En México hoy tenemos aplicaciones, CLIP, IZETTLE, que podemos decir son similares a CoDI, con la excepción que ahí son medios de pago para débito y crédito, en este último le dan opciones al comprador (plazos o meses sin intereses, pero hablamos de crédito), sin embargo a la parte vendedora, le generan una comisión promedio del 5%, que luego equivocadamente el negocio o persona que vende, se la quiere trasladar al comprador. Además esos abonos a cuenta de la parte que vende, son de 24 a 48 horas, sin importar si es debito crédito. Ello es porque estas aplicaciones al final son intermediarios con los emisores de las tarjetas de crédito o débito.

En el caso de CoDI es un medio digital en línea, sin intermediario entre comprador y vendedor, este último puede empaquetar producto y entrega y ser transparente en su ticket de venta. Es muy importante recordar que CoDI solo aplica como transmisor en cuentas de cheques y débito.

Existen otras aplicaciones que apoyan las ventas; UBER, DIDI, RAPPI y las que vengan, estas tienen cobro de comisiones al vendedor de productos o servicios, incluso para el que llaman socio repartidor, en promedio es el 30% sobre el valor del ticket, son buenas opciones para activar las ventas en los negocios, pero el CoDI es 100% mexicano, es una tecnología de Banco de México, es solo de hacer reflexión y quitarnos la admiración por todo lo que viene de fuera y entender que aquí hay desarrollo de primer nivel y es necesario aprovecharla. El empaquetamiento de ideas para productos y servicios son elementos clave para generar volumen y negocio.

En especial cuando son cuentas de débito. Es pensar en hacer alianzas con repartidores, empaquetar productos y dale más beneficios al comprador final, el vendedor genera más, sin altas comisiones, al ser actividad comercial, las instituciones bancarias, verán as saldo en su cuentas, la economía se reactiva y es un ciclo ganar- ganar, es cosa de que se nos prenda el foco a los mexicanos y hagamos las cosas correctas.

En México hay 117 millones de teléfonos móviles

Cuando se pacta una operación el vendedor envía un mensaje con el cual inicia la operación de venta, la recibe el comprador y la confirma aceptando el pago. De esta manera se traduce en una transferencia electrónica, interbancaria o mismo banco. Esto es porque pueden ser comprador y vendedor clientes del mismo banco o bien interbancaria cunado son de diferente banco. Pero todo es mismo día y no hay jineteo de recursos, pues la operación es al instante y sin comisiones. Vale la pena recorrer la página de CoDI de Banco de México. Checa la liga. Aquí.

En México hay 117 millones de teléfonos móviles en 2021, casi el 100% de la población cuenta con un teléfono celular, desde el bolero, el limpiavidrios, así que pues eso nos da una idea de la teledensidad, que lo usen correctamente es ya otra cosa. En México hay 90 millones de cuentas de cheques y débito, tan solo de débito superan los 60 millones y el 90% son de personas físicas. Esto es que 56 millones de cuentas son de nómina. Lo más ilógico es que el 90% de los mexicanos hacen su pago en efectivo de pago de servicios y consumos menores. Nos quejamos de la inseguridad y la violencia, pero somos tolerantes y aceptamos que los gobiernos locales y los proveedores privados de servicios nos exijan efectivo (pagos prediales, tenencias de automóvil o refrendos, licencias, permisos de diferente tipo o incluso las desagradables multas). Además de que condicionan los pagos con los bancos que tienen convenio y no en la facilidad del contribuyente.

A este 24 de marzo de 2021, existen 8´267, 551 cuentas que activaron CoDI para hacer cobro por productos o servicios. El 63% son clientes de BBVA, el 12% Citi, el 15% Bancoppel y el 10% el resto, que siguen perdidos. La ABM dice que va a impulsar el uso de CoDi, todavía se ven lejos del objetivo. El tema es que a pesar de la activación de cuentas, se han realizado solo 1´885,450 operaciones del 30 de septiembre de 2020 al 24 de marzo de 2021. Hay mucho por hacer en la difusión y uso del CoDi, labor que el sector financiero debe activar día a día.

Es curioso con tanto experto en epidemiología, energías limpias, economía y política, deberíamos estar usando más la tecnología financiera y sobre todo activando los negocios, desde los micro hasta los grandes, con el CoDI, podemos pagar hasta 8 mil pesos sin comisiones y no hay límite para consumo mínimo. La clave es que cada uno active su CoDi y lo utilice, son grandes su ventajas y es por ello que le he dado seguimiento regular a este tema en especial.

Mario Sandoval Chávez

CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.

Ex Presidente Nacional AMFE

[email protected]