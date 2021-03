Gobierno del Estado de Sonora: de una promesa a un subcontrato

Los sub contratos del Instituto Sonorense de Cultura; sin sueldo seguro y sin compromiso con sus trabajadores.

Sin seguridad social y sin antigüedad

A finales de enero del 2020, hace más de 1 año, fui contactada por la dirección de Talleres artísticos de Casa de la Cultura de Sonora, junto a cuatro maestros, para ocupar puestos vacantes en distintas disciplinas artísticas, debido a que había cinco bases listas para ser ocupadas, en mi caso en las áreas de Fotografía y literatura. Realicé los trámites solicitados y reuní los documentos pedidos y conformé el expediente, junto a la firma de algunos documentos expedidos por el Instituto Sonorense de Cultura.

La primera semana de febrero de 2020 se dio inicio al semestre en Talleres artísticos de Casa de la Cultura de forma presencial y continuamos de manera virtual a finales de marzo debido a la pandemia.

Ante la falta de información y contacto por parte de la dirección del ISC @iscsonora, el 28 de mayo enviamos oficio vía mail al director general.

Lic. Mario Welfo Álvarez (@mariowab), con copia al Dr. Robles Linares, director de Casa de la Cultura y al Director de Recursos Humanos, pero no hubo respuesta por parte de ninguno de ellos.

A finales de septiembre fuimos contactados por el área administrativa del ISC a una reunión en casa de la cultura donde se nos informó que firmaríamos un documento donde aceptábamos un pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre, mediante un sub contrato con el Instituto Sonorense de Cultura firmado por una representante legal quien se encargaría de pagarnos a los cinco maestros y algunos empleados más en situación similar a la nuestra, pero sin generar antigüedad, ni adquirir servicio médico ya que nuestros nombres no entrarían en nómina del ISC (Los meses de febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto y septiembre del 2020, quedaron en el olvido, aunque se trabajó).

El primer pago en estas condiciones, del mes de octubre, lo recibí por un depósito de $8,500 pesos, el 13 de noviembre. El segundo pago, correspondiente a noviembre llegó el 19 de enero de 2021 y el mes de diciembre sigue sin llegar.

El día 14 de enero le mandé un mensaje al Dr. Robles Linares, director de Casa de la Cultura solicitándole información, en respuesta el Dr. me comentó que la situación laboral podría resolverse a finales del mes de enero y además me comentó que dado que la situación laboral no estaba asegurada era mi decisión continuar dando clases en el semestre por iniciar el día 8 de febrero.

El día 24 de enero fuimos convocados en la Casa de la Cultura a firmar una nueva subcontratación a partir de febrero hasta el mes de junio, el mes de enero no estaba dentro del subcontrato.

Hasta hoy 16 de marzo, sigo trabajando en Casa de la Cultura de forma virtual con 4 grupos, sin faltar un solo día de todos estos trece meses, sin sueldo seguro, sin compromiso por parte del ISC y sin que nadie se haga responsable de nuestra situación, ya que al no estar sindicalizados nadie puede darnos seguridad y disfrazan su responsabilidad con subcontratos que en cualquier momento anulan.

Sin respuesta de las autoridades

Desde el inicio de nuestra gestión el pretexto fue que todos los recursos estatales se estaban yendo para los programas de apoyo a la pandemia y a la Secretaria de Salud para los enfermos COVID-19. Ahora ¿cuál es el pretexto si somos de los 3 únicos estados en semáforo Verde?

Seguimos en espera de una seguridad en nuestro trabajo, una seguridad laboral que se enlace con un pago puntual y seguro así como una seguridad social, que por ley, nos corresponde

¿Dónde están las vacantes que nos prometieron en ENERO 2020?

[email protected]