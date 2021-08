El origen del problema: Los Cárteles del narcotráfico

Allá por la década de los 80 durante el mandato del Ex Presidente José López Portillo, en el país comenzaba el auge del narcotráfico, era la época de los “capos de la droga” no existían los ahora tan conocidos “cárteles del narcotráfico”.

Comenzaban su carrera de narcotraficantes distintos personajes: Ernesto Fonseca “don neto”, Rafael Caro Quintero “el príncipe” Miguel Ángel Félix Gallardo “el jefe de jefes”, entre otros. Estos serian nombrados años después como el Cártel de Guadalajara.

El primero capturado el 7 de abril de 1985 en Puerto Vallarta, el segundo capturado el 4 de abril de 1985 en Costa Rica y el ultimo capturado por su compadre Guillermo Gonzales Calderoni comandante de la extinta Policía Judicial Federal en Guadalajara el 8 de abril de 1989; los dos primeros durante el mandato de Miguel de la Madrid y el ultimo en el sexenio del Ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Los nexos que llegaron a tener estos capos de la droga con autoridades municipales, estatales y federales fue el parte aguas de su decadencia y aprehensión. Por otro lado le dio origen al problema; la aparición de los cárteles del narcotráfico en el país.

¿Cómo fue esto? El poder corruptor que alcanzaron a tener estos personajes fue tal que llegaron a sobornar a las policías, las procuradurías, las secretarias, hasta contar con protección de Generales de brigada.

La cuestión no queda aquí, el error de estos capos fue el sobornar a políticos de nivel estatal y federal; la ambición es la ambición, y esta es una característica del político corrupto. Las delicias del poder y del dinero llevaron a la traición de estos capos encerrándolos casi casi de por vida.

La aparición del primer cártel mexicano se da durante el sexenio de Miguel de la Madrid; un cártel de ficción; puesto que los personajes antes mencionados siempre han declarado que ellos no pertenecían o formaban un cártel; si no que eran amigos en el negocio y se echaban la mano; sin embargo bajo presión física y psicológica logran la declaración de don neto y el príncipe para señalar a Miguel Ángel Félix Gallardo como el jefe de la organización criminal; dando como consecuencia esto la aprehensión del jefe de jefes, 4 años después de la detención de los primeros dos.

Con la aprehensión de estos capos y la supuesta desarticulación del cártel de Guadalajara se da inicio una escalada de violencia en el país, la guerra por el dominio de los territorios de estos capos fue su origen.

En distintas declaraciones de Miguel Ángel Félix Gallardo señala: que la repartición del territorio estuvo a manos de Guillermo Gonzales Calderoni. Si bien esto no se ha comprobado, es cierto que el ex comandante de la PJF brindo protección a distintos capos de la droga entre los que se encuentran Félix Gallardo, Fonseca, los Carrillo, Osiel Cárdenas Guillen etc.

Algo queda claro, con el inicio de estas guerras los únicos que salen ganando son aquellos personajes de arriba que son los encargados de brindar protección, traslado, habitación y libre tránsito, a los ahora jefes de cárteles y sicarios.

Fue entonces que el negocio de la droga dejo de estar en manos de delincuentes comunes, astutos y corrientes, para pasar a manos de políticos, procuradores, secretarios, comandantes, policías y desertores del ejército. Las jugosas ganancias que deja este negocio llevo a la traición de estos capos de la droga, para adueñarse de la clínica (mundo del narco) y dar paso a la aparición de distintos grupos organizados del narcotráfico: Cártel de Sinaloa, Cártel del Pacifico, Cártel del Golfo, Cártel de Cd Juárez, La Familia Michoacana, Los Zetas, Cartel del milenio, Los valencia, Cártel de Tijuana, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Cártel del Pacifico Sur, Los Beltrán, etc. Así como ha dado paso a diversos grupos armados: Los Antrax, Los pelones, La resistencia, La barredora, Los metros, Los bravos, Grupo operativo los Z, Los mata Zetas, etc.

Lo que en un tiempo pudo extinguirse; la ambición del poder, del dinero y las tantas autoridades corruptas, solo han dado origen a un problema que se salió de control. Crearon al Frankenstein y ahora no pueden controlarlo.