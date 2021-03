La Vaca y la Cuna

El dilema entre ponerse la vacuna y optar por su rechazo, añade un miedo más a los ya derivados del encierro, los contagios y las muertes.

¿Qué significa que una vacuna tenga el 60/30% de efectividad?

Muy apreciado y amable Lector, hace algunos días platicaba con mi nieto en los siguientes términos, más o menos:

- Abuelo que resulta de juntar una vaca y una cuna

- Creo que un bebé ¡a que sí!

- ¡Noooo! –me contestó riendo– ¡la vacuna abuelo!



Lo que para él era un chiste propio de su corta edad, para mí y tal vez para usted, era motivo de ansiedad y profunda incertidumbre: ¡sí, la vacuna! ¡Qué camino tomar! ¡Tremenda encrucijada!.

Nosotros, los ciudadanos de todo el mundo, atrapados en la enredadera de indescifrables intereses económicos, políticos y quizás estratégicos, con fines igualmente desconocidos, nos vemos en la realidad de tomar una decisión trascendental, una decisión de vida que puede afectar, queriendo o no, a los seres más queridos que de nosotros dependen; una decisión que a fuerza debe tomarse en base al criterio del daño menor, es decir, a resolver a qué le tenemos menos miedo, si al hecho de aceptar la vacuna o al de rechazarla, cuando dicha decisión debiera ser un acto de confianza colectiva y de gran esperanza, apoyado en la certeza científica de que se hace lo mejor y lo correcto.

Usted, amable Lector, sabe que no es así, que no hay certeza en su eficacia ni en sus consecuencias. Que hemos sido bombardeados con análisis que afirman la bondad de las vacunas, unas mejor que otras, lo mismo que por múltiples estudios asegurando que la Pandemia es un mito, que la vacuna es una trampa para disminuir la población, para eliminar a los viejos, para esterilizar a los jóvenes y para inocular a toda la población con un chip que modificará la genética y nos convertirá, prácticamente, en robots de carne y hueso.

Unos gobiernos en Europa suspenden la vacuna Aztra-Zeneca y otros celebran la Pfizer y por noticias como ésta ponen a temblar a las personas que ya recibieron la primera y a pelear a otras que persiguen la segunda. Al final seguimos como al principio: ¡manipulados por el miedo y rogándole al cielo!

A los que han decidido no vacunarse, ¡buena suerte y poco miedo!

¿Qué significa que una vacuna tenga el 60/30% de efectividad? ¿Qué la inmunización de cada persona vacunada dependerá de un volado? Creo que no. Lo que al parecer significa es que de cada 100 vacunados, por ejemplo, 60 quedarán inmunes; 30 podrán contagiarse pero su padecimiento será leve y los 10 restantes es posible que no se hayan inmunizado. Pues bien, o mal, según el caso, como no puede saberse en qué grupo quedará la persona que recibió la vacuna, entonces, ¡habrá que seguirse cuidando como si no se hubiera vacunado! Una vez más el criterio para cuidarse será el miedo o la incertidumbre, al menos hasta que la llamada inmunidad de rebaño nos alcance. Por lo pronto, deseamos a los que han decidido no vacunarse, ¡buena suerte y poco miedo!

El negocio de las vacunas

Lo mismo deseo a los que ya se vacunaron, porque una vez recibido el bicho dizque atontado, no hay reversa. Y como la desinformación campea, ya no hay modo de creer en nada y en nadie. Así que según sople el viento, las autoridades de salud pueden decir que están poniendo una vacuna con el nombre de otra. Podría depender de la que puedan conseguir y de la que el ciudadano quisiera que le pongan. En fin, nada puede ya detener este proceso y nada hay que garantice que no vaya a continuar. No faltan los analistas e investigadores que afirman que el Covid estará mutando y el negocio de las vacunas para los laboratorios y políticos de todo el mundo, seguirá rindiendo buenos frutos en los años por venir.

Reconocimiento a Bienestar

Por el momento, haciendo a un lado cualquier diferencia política, es justo destacar dos cosas: una, que los que hemos recibido la primera dosis anti-covid, debemos reconocer en los funcionarios de la Secretaría del Bienestar y los voluntarios al Servicio de la Nación, junto con policías municipales, elementos de la Guardia Nacional y personal de la Cruz Roja, entre otros, que nos atendieron a varios cientos de personas en el Polideportivo ubicado al pie de la Pirámide de El Pueblito, en el área metropolitana de la ciudad de Querétaro, la extraordinaria organización de la que hicieron gala así como de la esmerada y cálida atención que nos brindaron.

De mi cuenta muchas gracias a todos ellos. Dos, por la esperanza que nos inyectaron al hacernos sonreír pensando que estamos más cerca de volver a reunirnos con nuestros familiares y amigos. Por eso, muchas gracias también.

Claro, ¡sin bajar la guardia!

RENDIJAS

Biden negocia con Amlo: ¡O recibes a los deportados o no te doy vacunas! Eso dicen. Y suena lógico.

Lo más duro de la Pandemia es que el tiempo vuela y los niños crecen. ¡Duele!

El INE se puso serio: ¡Macedonio fuera! ¡Legal o no, que bueno!

Marzo 21 del 2021