La ficha roja: Marín y Macedonio

No se puede permitir el ultraje a mujeres y niños, ni por la más mínima sospecha.

Como Veo Doy

Mario Marín es el ex-gober precioso de Puebla. Ya no es gober y por haber sido detenido y encarcelado desde el miércoles pasado, es posible que ya ni precioso sea. Hace unos 15 años fue denunciado como parte de una red de explotación sexual infantil por la imbatible periodista Lidya Cacho (Los Demonios del Edén, 2005), mujer de acero templado, valiente a toda prueba y que sobrevivió a un secuestro, tortura y encarcelamiento y múltiples amenazas posteriores a su seguridad y a su vida. Marín sin duda, es por esto una ficha roja.

Félix Salgado Macedonio o Masdemonio como le dicen las pocas personas que lo quieren, tiene un largo historial como político y como chapulín, puesto que ha brincado del PRI al Frente Democrático, luego PRD y ahora Senador con licencia por Morena, brincos que demuestran su falta de convicción moral e ideológica y de ahí su falta de casi todo.

Carga en su consciencia o tal vez inconsciencia, sospechas de tratos con cárteles de la droga cuando fue Presidente Municipal de Acapulco, tráfico de influencias y, concretamente, tres denuncias por violación de mujeres (una cuando ella tenía 17 años) y otras tantas por abuso y acoso sexual. Masdemonio, es así, otra ficha roja.

Apreciado Lector, además del color, Marín y Macedonio tienen en común la grave acusación de de haber atentado contra la dignidad, integridad y estado emocional de varias mujeres siendo, además, común en ellos su desfachatez para ofender a la sociedad exhibiendo que con poder se pueden cometer actos criminales con absoluta impunidad. Lo más grave quizás, es que la otra gente con poder, los defiende aludiendo a la aplicación de la Ley. Por ejemplo, de Macedonio se dice (el Partido, Sheinbaum, Delgado, el propio Presidente) que al Partido no corresponde juzgarlo, que no existe una sentencia, que sus derechos políticos están intactos y que se trata de guerra sucia propia de un período de elecciones. Todo esto huele a oportunismo político, puede ser, pero si no es ahora ¿cuando? Que las elecciones sirvan al menos para destapar algunas de las cloacas más nocivas.

Mire usted, apreciado Lector, se vive en un ambiente de miedo, impotencia y desaliento . Basta para ello con citar que cada día son asesinadas 10 mujeres por diversas causas, incluyendo la violación y que prácticamente el 100% de estos crímenes se guardan en la impunidad. Súmele a estos casos los que a diario se cometen con los infantes donde asesinan a 3 o 4 niños y niñas y 7 más desaparecen , con igual impunidad. Lo que se sabe en la violencia infantil, es que 8 de cada 10 casos de agresión sexual se inician al interior de la familia.

Cruda realidad.

El abandono, desprecio y negación de justicia para las víctimas no termina ahí: aunque se manifiesten en grupo y den la cara, son ignoradas y desestimadas. Volviendo al caso más reciente de Felix Salgado, se muestra que 47 de 90 miembros del Consejo Estatal de Morena lo aprobaron como candidato del Partido para Gobernador del Estado de Guerrero, que cinismo; 479 mujeres afiliadas y simpatizantes de Morena, firmaron una carta de protesta exigiendo que no fuera candidato del Partido, esfuerzo inútil y, la jovencita violada a la edad de 17 años (no incluyo su nombre por obvio respeto), rindió testimonio personal ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena sin lograr que sus integrantes al menos se sonrojaran por los crímenes cometidos por su compañero. Todo fue en vano. Porca miseria.

Yuriria Sierra recordó que las mujeres chilenas impidieron poner el nombre de Pablo Neruda con todo y su Premio Nobel, al aeropuerto de Santiago, debido a que en su libro "Confieso que he Vivido", el laureado poeta admitió haber violado a una mujer y reconoció su atroz atropello escribiendo "Hacía bien en despreciarme …". Así -dice Yuriria-, haríamos bien en México despreciando a Felix Salgado Macedonio, personaje al que sólo conocemos porque desprecia a la Ley y a las mujeres. ¡Bien dicho!

RENDIJAS

Ciro advierte que las cuentas para vacunar no cuadran. Que en USA han vacunado a más de 30 millones y aquí apenas unos miles. ¿No se ha dado cuenta de que México no fabrica vacunas? No lo creo.

Imaginemos que Mexico fabrica vacunas contra el Covid y que antes de vacunar a todos sus paisanos, vendiera o regalara vacunas a Guatemala, Belice, etc, ¿Qué? ¡Queman a Gatell en el zócalo!

Tranquilos, nos llegaran las vacunas que por humanidad quieran obsequiarnos o vendernos. A los gringos les conviene vacunarnos para mitigar fuentes de contagio, pero, obvio, ellos primero. ¿No que primero los pobres?

[email protected]