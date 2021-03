Los cárteles inmobiliarios de BCS

Millonarios que disfrazan su ambición con buenas intenciones de contribuir al “desarrollo” de La Paz en BCS, para crear una ciudad “moderna”.

Depredadores inmobiliarios en Baja California Sur

Baja California Sur es uno de los 15 estados con mayor estrés hídrico. Uno creería que viendo tal escenario se atrevería a venirse a vivir a la desértica entidad que, además, por su crecimiento acelerado debido a su apuesta al turismo de masas y desarrollo inmobiliario descontrolado, producir energía es muy caro y contaminante. Pese a este escenario tipo Mad Max, el asedio de los cárteles inmobiliarios parece haber incrementado en este cierre de administraciones estatales y municipales.

Sin duda los cárteles inmobiliarios son posibles gracias a la colusión entre autoridades municipales, estatales o federales, notarios con grandes representantes de proyectos ligados a fidecomisos nada transparentes. A toda costa obtendrán las facilidades para colocar su capital, sin importa caer en la ilegalidad o utilizar guardias armados para despojar a familias que habitan para su mala suerte, tierras estratégicas para los vendedores y especuladores de la península.

Es difícil hablar de quiénes son esos inversionistas o presta nombres que llegan al estado conociendo el caminito que han seguido otros desde hace varias décadas. Hoy el tema resurge en vísperas de la guerra electoral que ya inició y en donde el dinero poco fiscalizable siempre es bienvenido para los y las aspirantes; aunque después tengan que pagar sus favores con impopularidad por servir más a desarrolladores depredadores que a la sociedad.

Hoy solo hablaré de tres casos: Misión Punta Norte de Grupo Firme y Grupo SiNow de Century 21; Paraíso del Mar ubicado en el Mogote de La Paz y la reciente lucha de la familia Castillo que acusaron a Grupo Aries de estar detrás del reciente destrucción de caminos y cercos en el municipio de Los Cabos.

Paraíso del Mar

Paraíso del Mar, BCS Twitter

“El gobierno no debe ser un propietario, sino un promotor, y si tiene tierras que no producen, que no generan ninguna utilidad, debe ponerlas a disposición de proyectos que signifiquen fuentes de trabajo y desarrollo”.

Esas fueron las palabras de Leonel Cota Montaño cuando gobernaba de la mano del PRD en BCS en 2003 .

Nunca imaginó que la venta de área de la bahía de La Paz que para él no generaba ninguna utilidad, resultó ser una zona arqueológica e histórica importante para la ciudad de La Paz. Ese pedazo arenoso de península que abraza la bahía ya no era de la gente, ahora se vendió a un novel empresario Luis Cano. Las 504 hectáreas siempre estuvieron muy vinculadas ambiental y culturalmente con los habitantes de la capital.

Ciudadanos Preocupados AC y el ex titular de SEMARNAT, del gabinete de EPN

El 03 de abril de 2004, unos jóvenes de biología marina, como Peter Patterson, quien murió hace unos días, se organizaron con Rainbow Hawk para crear Ciudadanos Preocupados AC. La batalla fue en las calles con ConCIENCIA y legalmente asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) logrando se detuviera Paraíso del Mar en Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) el 20 de enero del 2013 .

Sin embargo, el año pasado la doctora Dení Ramírez se percató que los edificios habían sido pintados mientras realizaba una de sus tradicionales viajes de investigación de tiburón ballena que habitan las aguas frente el Mogote. Las alarmas se encendieron para ella e investigando descubrió que el partido Verde por su paso por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la figura de Rafael Pacchiano Alamán, dieron una autorización condicionada el 13 de mayo de 2013 como se lee en el oficio SGPA/DGIRA/DG/03118.

Misión Punta Norte

Misión Punta Norte, BCS Twitter

El candidato de los empresarios millonarios

Rubén Muñoz Álvarez sabía que era el candidato natural de los grandes empresarios. Millonarios que disfrazan su ambición con buenas intenciones de contribuir al “desarrollo” de La Paz para crear la ciudad “moderna” que crece de manera desproporcionada bajo un modelo del destino turístico verde, pero ese apoyo no le alcanzó para ser el contendiente por Morena a la gubernatura de BCS.

Al ver todo perdido, como agente de bienes raíces, comienza una campaña por impulsar la llegada de hoteles y enormes desarrollos inmobiliarios. Uno de ellos es Misión Punta Norte Grupo Firme justo a Grupo SiNow de Century 21, esta última una empresa inmobiliaria en la que laboraba el ‘soldado de AMLO’ y que a toda costa quiere la aprobación del enorme plan de desarrollo de vivienda, en el predio conocido como Zacatecas, ubicado en la carretera Transpeninsular La Paz-San Juan de la Costa.

El megaproyecto residencial pretendía el cambio de uso de 200 hectáreas con 4 mil 675 lotes totalmente urbanizados. Apun sin tener autorización la venta ya iniciaba, pero la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, Ecología y Medio Ambiente les echó abajó sus planes al emitir una negativa por sus dimensione y los 100 mil millones de litros de agua que necesitaría.

El alcalde no se rindió y decidió mandar a la Comisión Edilicia de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, aunque no tenía dentro de sus competencias evaluar estos proyectos y está presidida por él mismo. El dictamen reconoce que en 2030 habrá más de 50 mil unidades habitacionales en el área.

Luego de la negativa que recibió el megaproyecto inmobiliario Misión Punta Norte, otorgada por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, Ecología y Medio Ambiente, ahora el alcalde Rubén Muñoz Álvarez buscará la autorización mediante la Comisión Edilicia de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, presidida por él mismo.

El 25 de marzo de 2021, el protegido de Leonel Cota Montaño decidió convocar a una sesión extraordinaria y en 37 minutos aprobaron ilegalmente el cambio de uso de suelo, porque su comisión no tenía facultades y el Programa de Desarrollo Urbano de La Paz (PDU) cataloga el lugar para vivienda residencia turística, zonas de bienes nacionales y de protección ecológica de aprovechamiento. En su lugar, necesitan que su área se convierta en una de uso habitacional de interés medio y corredor urbano.

¿Ciudad Paraíso?

¿Ciudad Paraíso? Twitter

El más reciente caso ocurrió el mismo 24 de marzo de 2021. Guardias privados del Sistema Práctico de Seguridad (SPS), armados con rifles de alto poder llegaron hasta el predio Palmillita para despojar a la familia del rancho Mamoyas, quienes por más de 100 años han habitado la zona.

Hermelinda Vargas de Colectivo Pericú asistió hoy al sitio para corroborar las acusaciones de la familia Castillo. Rita Castillo de la Peña comentó a la periodista que detrás estaba una empresa desarrolladora inmobiliaria de nombre Aries.

Al realizar una búsqueda en Internet, el único que sale es Grupo Aries como una compañía que posee en desarrollos inmobiliarios en Sinaloa y Baja California, anunciados en su página Mipatrimonio.com, anuncian un proyecto llamado Ciudad Paraíso Los Cabos ubicado en un área serrana de San José del Cabo.

El abogado de la familia Castillo acusó al primo del gobernador Carlos Mendoza Davis, Ricardo Davis Smith, expresidente de Cámara Nacional de la Industria y Transformación (Canacintra) y quien en el pasado fue acusado de golpear a una panadera, de utilizar su influencia para despojar a la familia, porque es el Director Responsable de Obra es él.

Por lo menos existe un grupo de 8 hombres con armas que utilizaron motocicletas con placas de Jalisco, en los alrededores del proyecto inmobiliario que venderá, al parecer, terrenos residenciales con servicios de urbanización desde 140 metros cuadrados desde 160 dólares al mes.

No hay datos sobre el tamaño o si existe una autorización ambiental para fraccionar, pero el abogado de los Castillo dijo que fue en el último periodo de gobierno del panista Arturo de la Rosa Escalante que se aprobó el cambio de uso de suelo.

La familia dice tener un amparo para detener la maquinaria. Además, cuentan con escrituras y actos de posesión, pero la empresa muestra un documento notariado recientemente para validar su despojo.

La evolución de la producción del espacio turístico iniciado desde los setentas en Los Cabos y que se busca replicar en La Paz, Todos Santos, Cabo Pulmo, entre otros, según Bojórquez, Ángeles y Gámez (2018) , permitió la llegada de grandes inversiones que estimularon crecimiento inmobiliario residencial-turístico.

Esto es posible a las reformas al artículo 27 constitucional que permitió, explicaron los investigadores de la UABCS, la “privatización de la tierra de propiedad social (ejidal y comunal) aseguraron la posibilidad de obtener a bajos precios y con grandes ganancias amplias extensiones de tierra por parte de compañías turísticas y de especuladores inmobiliarios (López López, 2001; Bojórquez y Ángeles, 2014)”.

Es tiempo ya de comenzar analizar cómo es que los grandes inversionistas reciben favores de los políticos de la región. A cambio de tan preciada tierra y paisaje, lo políticos buscan el desarrollo, sí, pero en sus bolsillos.