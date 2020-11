Cannabis recreativo, ya para su aprobación

Política, redes sociales y más

La Ley Federal de la Regulación del Cannabis ha sido discutida en comisiones del Senado la semana pasada. Así que todo está listo para que el próximo miércoles se avance en el tema de votación. Lo anterior, ya con la presión por parte del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo que se busca regular en forma general, es el uso recreativo de la marihuana. Los puntos importantes, son la cantidad de portación en gramos, las sanciones y el autocultivo, entre otras cosas.

Queda claro, que se ha avanzado en el tema, sin embargo, las voces en contra y a favor siguen y seguramente seguirán en un asunto tan controversial. Regular el uso de la marihuana, como lo fue en su momento la legalización del alcohol, no se simplifica en la cantidad de gramos a portar o consumir. Hay que recordar que es toda una industria mundial, donde intervienen procesos de producción, acabado del producto, distribución y venta. Esta industria, seguramente también generará una fuente de empleo, ingreso y pago de impuesto, aportando a la economía, cosa no menor, no por que no existiera, sino la pregunta es cómo se administraba.

Así que el primer paso es el uso en forma recreativa del cannabis y seguramente será la experiencia para tomar decisiones en otros campos, cómo es su uso en la medicina.

Qué, por cierto, cabe destacar, que todo lo relevante a temas medicinales queda fuera por el momento en esta discusión en el Senado. El tema medicinal, se turnará a la comisión de Salud, donde se iniciarán los diálogos al respecto.

Entonces, todas aquellas personas, que requieren en sus medicamentos, alguna pequeña dosis de cannabis para aliviar sus malestares, tendrán que esperar y continuar en la “ilegalidad”.

Por el momento el tradicional “alcohol con mariguana”, remedio de las abuelitas seguirá en espera.

Ciudad de México ya en campaña electoral.

Para muchos de los que habitamos la ciudad de México, recordamos los días de hegemonía del PRD. Un partido de izquierda que daba voz a las bases y estas mismas participaban activamente con movilizaciones y demandas ciudadanas. Estos movimientos al interior del Partido de la Revolución Democrática, se les denominaron en su interior como “tribus”. Así, que estos grupos políticos dentro de un grupo político, luchaban por tener posiciones electorales para luego gobernar las hoy Alcaldías y posiciones para los integrantes de sus tribus.

Hoy, a meses de la próxima elección electoral en el año 2015, la herencia de “tribus” y poder al interior del partido se ha heredado con MORENA. Así que los integrantes de estas “tribus”, están inquietos para sustituir cargos, pero también por la reelección, para conservar los actuales.

Qué es lo importante destacar en este ejercicio de cambios administrativos de la Ciudad de México: la carrera presidencial.

Se especulan tres nombres para ser el próximo candidato a la presidencia de la república y, los tres conocen por experiencia la estructura y formas de campaña electoral de la ciudad de México. De ahí la importancia de que sus tribus se posicionen en los próximos cargos, ya que el futuro siempre llega.

Call to Action.

#FelizLunes #FRENAAA