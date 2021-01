Elecciones 2021, toda una opereta en Nuevo León

Si esta lista que voy exponer no fuera lo suficientemente trágica, sería cómica. ¿No?

Once Varas

De acuerdo al “tumbaburros” digital, o sea Wikipedia, la palabra opereta “se trata de un tipo de ópera musical, animado y anormal, cuya característica fundamental consiste en contar con una trama inverosímil y disparatada…”

La definición le cae como anillo al dedo a estas vísperas electorales que vivimos en Nuevo León, donde tal parece que para escoger ungidos, ungidas, candidatos y candidatas, el guión lo escribió Walt Disney, o a lo mejor Chava Flores.

En medio de una infernal pandemia, que cada día aumenta en sus números fúnebres, y con la violencia a todo lo que da, suben a escena a cada personaje… que creen que por chulos o chulas ya se van a ganar el voto popular y van a vivir los próximos tres o seis años como pachás a costa del erario.

Le voy a mencionar una lista pequeña de nombres y usted me dice si sí o no se sienten hechos a mano y que el mundo no los merece…

Ahí tiene usted al junior de la leyenda, como lo bautizó el periodista Omar Elí Robles: Luis Donaldo Colosio Rojas, quien al menos ya dijo que sí va a buscar ser alcalde de Monterrey … aunque no aclara por cuál partido. Será que escuchar su voz no es un privilegio para mortales…

En la segunda escena, ¿alguien le dijo a Mario Delgado Carrillo la fama que se acarrea al fotografiarse al lado y avalar así la candidatura de Adalberto Madero Quiroga? Porque el único ganón con esa foto y la eventual candidatura no es el partido Morena , sino el ex panista y ex “verdista”, ex alcalde de Monterrey, conocido como “Maderito”.

Lo he dicho y varias veces, Colosio, Maderito y las encueratrices ahora candidatas, más uno que otro político y política reciclado le van a dar sabor al caldo de estas elecciones, sí, pero un sabor putrefacto

Cómo sorprenderse de que el Partido Encuentro Solidario (PES), cuyo propietario en Nuevo León es el abogado Jorge Ruiz Velasco, quien administra la candidatura del pésimo cantante Ernesto D’Alessio, alias Ernesto Alonso Vargas Contreras, quien dicen buscará ser ¡gobernador del estado! (no se ría por favor, compostura) anuncie que postula a Francisco Javier “El Abuelo” Cruz , famoso en los años 80´s del siglo pasado por sus jugadas en el futbol, ahora como candidato a una diputación local.

Este “dedazo” deja con cara de what las candidaturas de la influencer Flor Ivonne Veliz y la ex conductora de deportes Ana Isabel “Anita” González , priistas ellas dos y opciones ciudadanas del PRI a una diputación cada una.

Y como si la ensalada de putrefacción no estuviera completa, leo en la prensa de Monterrey esta mañana que el Partido del Trabajo impulsará a la tristemente célebre exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, como candidata a una diputación federal por Nuevo León junto a los partidos Morena y Verde.

Querido lector, lectora, si esta lista que acabo de exponer no fuera lo suficientemente trágica, sería cómica. ¿No?

