Inversionistas de la cadena que se va de México consideran que la falta de estímulos por parte del gobierno provocará una salida de trasnacionales.

Irreverente

Con la condición del anonimato, un ejecutivo senior de Fidelity Low-Priced Stock Fund me dijo hoy que, tras las bambalinas de Wall Street en NY, corre el rumor de que Best Buy se está yendo de México porque -además de ciertas deficiencias de su sistema de compras por internet- el gobierno de López Obrador no apoyó como se esperaba a ésta trasnacional.

Les platico: este fondo de inversión posee el 2.37% del total de las acciones de Best Buy y con el fin de confirmar dicha versión, hablé con Henry Tanner, que ocupa el mismo puesto en Vanguard 500 Index, otro fondo de inversión que tiene el 1.82% de las acciones de la misma empresa, y fue más allá al decirme que ellos tienen participaciones accionarias diversas en otras empresas con sede en Estados Unidos y que operan en México.

GOBIERNO FEDERAL CONTRAPUNTEA A LOS ESTATALES

Además de que aceptó que mencionara su nombre, aseguró que el sentir generalizado de las compañías norteamericanas con filiales en México, es que el gobierno federal está contrapunteado con el esfuerzo que realizan los gobiernos de los estados, que buscan a toda costa evitar la salida de capitales.

Explicó que lejos de pedir cancelaciones de impuestos, formalmente solicitaron a través de la American Chamber of Commerce de México, plazos para pagar los impuestos de abril, hasta diciembre de este año y febrero del 2021.

Pero recibieron una negativa contundente por parte del SAT y cuando lo intentaron a través de Coparmex nacional para que el gobierno absorbiera parte de los costos de pagos laborales durante la pandemia, tal como lo hicieron en EU y otros países europeos, se toparon igualmente con pared.

Según Tanner, el gobierno de López Obrador está enviando una señal muy negativa a los mercados mundiales.

“Se están cerrando como si fueran una aldea, algo parecido a lo que ocurrió en tiempos de Luis Echeverría.”

“México no puede ir contra la corriente mundial de apoyo gubernamental a los generadores de empleo”.

La medida tomada por Best Buy México de rematar sus existencias, es una muestra de solidaridad de la firma estadounidense con sus clientes, 4.6 millones de los cuales siguen activos en su red de compras por internet.

Con esa cantidad de usuarios, Best Buy ocupa el 8º lugar entre las empresas que operan ventas virtuales.

En primer lugar está la argentina Mercado Libre, con 127 millones de usuarios; le sigue Amazon, con 64 millones; en tercer lugar Walmart con 27.7 millones y hasta en 4º sitio aparece una mexicana, Coppel, con 23.2 millones.

CAJÓN DE SASTRE

“Habrá qué ver cómo le fue al sector comercial con las ventas del Buen Fin, que por primera vez se extendió por 12 días. A lo mejor muchos negocios no van a ver la luz del último día de este envirulado año”, dice la irreverente de mi Gaby, desde su búnker atómico de Hualahuises.

[email protected]

PLÁCIDO GARZA. Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Forma parte de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe todos los días su columna IRREVERENTE para prensa y TV. Maestro de distinguidos comunicadores en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras. Como montañista ha conquistado las cumbres más altas de América.