AMLO y el uso de las redes sociales para especular en bolsa

Cuando se lo conté a un amigo que tengo en el gabinete de AMLO me dijo que no anduviera dando ideas malignas



Twitter puede incidir en el mercado bursátil de México muy pronto. En EUA lo hizo Donald Trump en menos de cuatro años valiéndose de esta red. Y su ejemplo cunde en otras latitudes.

¿Cómo lo hizo? Con un truco muy simple pero muy efectivo. Cuando Trump quería impactar en la bolsa, afectar los tipos de cambio o torcer los mercados financieros, soltaba uno de sus típicos exabruptos en Twitter. Sus tuitazos con intención, con un propósito buen definido.

¿Especular con el peso mexicano? Trump acusaba a los mexicanos de violadores y narcotraficantes. Lo mismo hizo con empresas chinas como Tik Tok o incluso con empresas de Canadá.

En el mundo de la posverdad, de las fake news, Trump incurre una y otra vez en el delito de uso de información privilegiada. Aunque más bien hablamos de una falta que aún no está bien tipificada: el uso de cuentas privilegiadas, como la que maneja personalmente en calidad de mandatario.

He dicho que el ejemplo de Trump cunde ya en otras latitudes. Es cierto; Jaír Bolsonaro, el presidente de Brasil, también es un tuitero asiduo y usa la red para finales semejantes a los de su homólogo norteamericano. Lo mismo hace el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

¿Y en México? AMLO no lo hace… aún (y esperemos que no lo haga nunca porque personalmente no le sabe mucho al Twitter) pero un futuro mandatario de nuestro país, sí podría especular con la bolsa desde su posición privilegiada como mandatario. Cuando se lo conté a un amigo que tengo en el gabinete de AMLO me dijo que no anduviera dando ideas malignas, porque se podrían cumplir tarde que temprano para desgracia de todos. Pero lo mío, más que ideas son advertencias. Y más que advertencias son conjuros para que no pase en México lo que ya sucede en EUA con Trump, y que pueden llevarlo, al término de su mandato, directamente a la cárcel.

[email protected]