AMLO precisa: la DEA nunca será factor de distanciamiento con las Fuerzas Armadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy claro en su comentario de ayer al ratificar que la soberanía nacional no está en riesgo por ningún motivo.

La actuación de la DEA en el caso de la detención del General Salvador Cienfuegos por la agencia antidrogas de EU en Los Ángeles me hizo recordar el episodio tan sonado en su momento, cuando la avioneta en la que viajaban el agente encubierto de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar se estrelló en el rancho El Mareño en el estado de Michoacán cuando era gobernador de esa entidad el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Don Fernando Gutiérrez Barrios, gran amigo del Ingeniero Cárdenas, le sugirió al político michoacano en una de sus conversaciones que manejara el asunto de la reclamación que hizo en aquellos tiempos de invasión de soberanía a Michoacán por parte de la Federación, como una señal de que TODOS los gobernadores mexicanos (Don Fernando lo fue de Veracruz) han sufrido, por diversas causas, su propio Mareño.

El presidente mandó un claro mensaje del gran respeto y mejor relación que tiene con las fuerzas armadas cuando decidió que el discurso oficial del pasado 20 de septiembre lo pronunciara el secretario de la defensa General Luis Crescencio Sandoval.

Al respecto mi compañera en SDP, Verónica Malo, escribió una columna en la que deja ver el sentido que llevó el mensaje de AMLO al designar orador al general secretario:

“Rara vez es cuando el secretario de la Defensa da un discurso. Pero este viernes, con motivo del 110 aniversario de la Revolución Mexicana, la intervención del general Luis Crescencio Sandoval González fue especialmente emotiva.

Y no, ello no se debió a las palabras dedicadas a los héroes quienes creyeron en el sufragio efectivo y en la no reelección. O en el reconocimiento a los militares y civiles que hoy fueron condecorados con la presea “Miguel Hidalgo”. Tampoco a que se refirió a que en las Fuerzas Armadas las designaciones y ascensos se dan al margen de favoritismos, amiguismo e influyentísimo, si bien se agradece enormemente.

No. Tal vez lo más importante a notar es que el comandante habló con mucho orgullo de los reconocimientos otorgados, subrayando no obstante que hay una responsabilidad que deben cumplir de vuelta cada uno de los integrantes condecorados: actuar con profesionalismo y dentro de la LEGALIDAD.

Claramente, habiendo un natural sentido de agravio y desmoralización en el Ejército, producto de lo ocurrido con el general retirado Salvador Cienfuegos, Sandoval buscó compensarlo con un discurso de mucho aliento para los miembros. “No se permite la confrontación entre compañeros”.

No se espere, entonces, en días subsecuentes una palabra en contra del general Cienfuegos. Tampoco escuchar una voz a favor. Pero eso sí, actuarán como “un solo cuerpo”.

En ese sentido su discurso fue una declaración magistral de dónde se encuentra situado en estos momentos el Ejército Mexicano con respecto a sí mismo.

Su decir fue el de una prudencia absoluta. Donde no se mencionó ni el nombre ni la situación de Cienfuegos, y sí se recordó que, dentro de la legalidad, el Ejército siempre sigue un camino recto sin desviaciones, con un correcto actuar y forjando su propio destino. Fue elegante y fue diplomático, permitiendo entender a quien quiso hacerlo.”

Compartí y comenté esa columna de Verónica Malo con algunos destacados generales mexicanos que me honran con su amistad.

Todos coincidieron en el hecho de que Verónica había acertado en su interpretación del mansaje de AMLO y su ratificación en su discurso del general Sandoval.

El caso Cienfuegos de ninguna manera es el Mareño a nivel internacional del presidente López Obrador.

Impecables y reveladoras las citas de la columna de Verónica Malo en su columna referida en estas notas:

“La prudencia es el ingrediente esencial del valor.” STEPHEN KING.

“Todo pasa; sólo la serenidad permanece.” LAO TSÉ.

“Los caminos de la lealtad son siempre rectos.” CHARLES DICKENS.

Más claro, ni el agua.

EN TIEMPO REAL

1.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió las listas de aspirantes finalistas para ocupar las dos vacantes de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Se enviaron dos listas de aspirantes conformadas solo por mujeres que obtuvieron calificaciones aprobatorias en los exámenes de conocimientos realizados los días 10 y 11 de noviembre pasados, y ambas son encabezadas por

Clara Luz Álvarez.

Es doctora en derecho, autora de los libros de referencia de telecomunicaciones e internet, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores con el máximo nivel (nivel III) y fue la primera comisionada mujer de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones; ha sido además relatora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la accesibilidad a las telecomunicaciones por personas con discapacidad.

Clara Luz Álvarez Tomada de Twitter

2.- En Michoacán suena con fuerza el nombre de Jesús Reyna para ser el candidato a la gubernatura de la entidad representando a Movimiento Ciudadano, esto después de su renuncia al PRI, partido del que fue presidente estatal y gobernador sustituto.

Chucho Reyna y su nada despreciable número de seguidores, entre lo que se encuentran ex funcionarios de primer nivel, exlíderes partidistas, dirigentes de sectores y organizaciones, entre otros experimentados operadores partidistas participarán en el proceso electoral de manera independiente, estableciendo alianzas en municipios y distritos con distintos partidos y fuerzas políticas, uno de ellos el MC

Hasta el momento el único precandidato que le hace sombra es el senador Cristóbal Arias, quien mantiene ventaja de preferencia entre los morenistas para ser el abanderado y contender por la gubernatura del Estado por ese partido.

Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán @tacologia

3.- Es un hecho que, en breve, el gobernador de Baja California Jaime Bonilla solicitará licencia para contender por la candidatura de Tijuana abanderado por Morena.

Bonilla se enfrentará al candidato o candidata que elija la futura alianza conformada por el PAN, PRI, PRD, PES y el Partido de Baja California, partidos que solo uniéndose podrían intentar darle batalla al mandatario estatal.

En tanto, Marina del Pilar Ávila Olmeda, alcaldesa de Mexicali, aseguró que participará en la contienda interna de Morena para ser candidata a gobernadora de Baja California, la morenista encabeza las preferencias en todas las encuestas.