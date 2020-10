AMLO debe atajar crisis y evitar rebelión de gobernadores

AMLO debe poner atención al amago de gobernadores de la Alianza Federalista para evitar una crisis de mayores dimensiones.

*Jalisco amaga con dar batalla jurídica y política a la Federación

El tono está subiendo de intensidad entre los gobernadores que integran la Alianza Federalista, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no debería minimizar estos llamados que están haciendo todavía en el marco de la civilidad 10 mandatarios de entidades que tienen un peso específico en la columna vertebral de la nación, y que por lo tanto lo podrían meter en serios aprietos si sigue haciendo oídos sordos a sus justas demandas.

Y es que, salvo los grupos afines a su gobierno, todos los demás organismos, municipales, estatales, federales y de la sociedad en general, han manifestado de diversas formas su inconformidad y rechazo a las decisiones centralistas que se han venido tomando favoreciendo única y exclusivamente a aquellos que le son cercanos y/o simpatizantes del proyecto de la Cuarta Transformación.

Todos aquellos que le reclaman o que van en contra de sus imposiciones han venido sufriendo su desdén y el látigo de su desprecio, siendo sometidos a persecuciones o revanchas, principalmente castigados con menos recursos desde las arcas federales.

Pero los mandatarios han alzado la voz este lunes para defender sus presupuestos establecidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, donde se plantean recortes importantes, como en el caso de Jalisco, que se le proyecta una reducción de 9 mil 200 millones de pesos, afectando sensiblemente recursos para salud, educación, ciencia, infraestructura, y seguridad, entre otros rubros.

Fueron los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; de Chihuahua, Javier Corral; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Colima, José Ignacio Peralta; de Durango, José Rosas; de Guanajuato, Diego Sinhue; de Jalisco, Enrique Alfaro; de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quienes de manera simultánea fijaron sus respectivas posturas manifestando de qué manera serán afectados programas, instituciones, organizaciones y la sociedad en general.

Los gobernadores se pronunciaron a favor de que se castiguen las irregularidades por el manejo de fideicomisos, pero señalaron que desaparecerlos es una “sentencia de muerte” para algunos sectores de la población.

En el caso de Jalisco, teniendo como marco la majestuosidad del Instituto Cultural Cabañas; sitio donde el gran José Clemente Orozco dejó plasmada una de sus más reconocidas obras, “El hombre en llamas”, se congregaron un centenar de representantes de los diferentes sectores del Estado para sumarse a la postura del gobernador Enrique Alfaro Ramìrez, y “Cerrar filas por Jalisco”.

En su discurso el primer mandatario del Estado fue contundente al emitir frases como; “No estamos dispuestos a tolerar más abusos de la Federación", “No vamos a permitir más atropellos”, “Vamos a dar la batalla jurídica y política”.

Alfaro mencionó que se están quitando más de 9 mil 200 millones de pesos a Jalisco y que con la eliminación de fideicomisos y de apoyos a la educación, se está atentando no sólo contra Jalisco, sino contra las demás entidades.

“AMLO cancela todos los días por la mañana la oportunidad de reconciliar al país (…) no podemos permitir que desde el presupuesto se atente contra las universidades públicas, estamos condenando nuestro país al fracaso, no podemos permitir que no haya agenda ambiental y que se desinfle nuestro sistema de salud”.

Añadió que los proyectos estratégicos estatales fueron ignorados y no figuran en la proyección de gasto para 2021, a pesar de que el propio López Obrador se comprometió a apoyar obras como la Línea 4 del Tren Eléctrico.

Además del gobernador; se pronunciaron sobre la inconformidad, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, Sofia Garcia Mosqueda, el titular del Poder Judicial, Ricardo Suro y el Rector General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomeli. Este último, dijo que están a favor del combate a la corrupción, pero cuestionó que se use ese argumento para extinguir los apoyos a investigadores y afectar los recursos de la institución educativa.

A nombre de los presidentes municipales, el alcalde de Guadalajara Ismael del Toro Castro, criticó la extinción de fideicomisos como el del Fondo Metropolitano; dijo que la medida pone en riesgo la realización de obras del Peribús.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin, refirió que suprimir fondos presumiendo corrupción es traicionar los principios que dan vida al pacto federal. Aseveró que están a favor del combate a la corrupción, pero en contra de decisiones centralistas y unilaterales.

También hicieron uso de la voz otros actores de la sociedad jalisciense para exponer la manera en que serán impactadas las instituciones y organizaciones a su cargo con los recortes al presupuesto. En ese sentido se manifestaron Alejandro Barbosa Padilla, presidente de la asociación Nariz Roja (se enfoca en ayudar a niños con cáncer); Verónica Ávila, líder de La Benemérita Escuela Normal de Jalisco; Luis Arriaga, representante del sector de ciencias; Tania Vázquez Mendoza, ganadora del reconocimiento al Mérito Ambiental; Juan Huerta, secretario sustituto de la Federacion de Trabajadores de Jalisco (FTJ) y representante sindical; Aldo Mares Benavides, representante del sector del campo y presidente de Aneberries, y Emma García López, oficial de Protección Civil Jalisco.

La exigencia al Presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de los gobernadores de la Alianza Federalista es que frene la disminución de presupuesto y la extinción de fideicomisos, así como que los reciba para que escuche sus señalamientos y atienda sus demandas.

Alfaro Ramìrez, garantizó que Jalisco está abierto al diálogo para llegar a un acuerdo, pero insistió que si no hay respuesta dará la batalla por la vía jurídica y política.

“Ningún estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una Federación cuando el gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta, y nos quita lo que nos pertenece”, sentenció.

Así las cosas, alguien debe aconsejar al presidente, -una persona que sí logre su atención y haga que lo escuche-, para que no minimice estas luces de alerta que se han encendido. Evidentemente no puede ser la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien sigue fallando a la hora de cumplir con las labores que corresponden a su encargo. Pero ojalá alguien asuma ese papel de asesor y facilitador para que se dé mínimo el diálogo que ha venido faltando entre las dos partes.

Habrá que esperar la respuesta de AMLO en la conferencia mañanera de este martes para conocer su postura, y ojalá no sea la misma de siempre; esa de desdeñar y señalar de adversarios, y neoliberales para zafarse del tema, al puro estilo salinista del “Ni los veo ni los oigo”.

