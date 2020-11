Leía el hilo de una enfermera de Dakota del Sur donde contaba como algunos enfermos de COVID aún graves y después de entubarlos, continuaban sin creer que estaban enfermos de coronavirus e insultaban a personal médico.

Los recuerdo y pareciera de repente que Dakota del Sur no está tan lejos.

No hay vacunas de tuberculosis, Papiloma y las de influenza no alcanzan. Pero por alguna razón, hay una franja importante de la población que lo justifica o no lo cree.

No hay fondos etiquetados para atender las desgracias naturales, que se suceden una tras otra pero pasa lo mismo.

Han corrido a miles de burócratas sin liquidación, pero pareciera ser que solo importa si Starbucks hace lo mismo.

La estrategia contra el COVID hace agua, crecen los contagiados y en esta semana llegaremos a más de 100 mil muertos (oficialmente reconocidos) y el responsable de atender la pandemia sigue en su puesto.

Tenemos más muertos por la inseguridad que en el sexenio de Calderón y Peña Nieto pero quien era secretario de seguridad pública ahora aspira alegremente a ser Gobernador.

No alcanzan los recursos para lo básico pero ya no hay corrupción.

¿Qué está pasando?

Aùn con 75% de oxigenación, Prefieren creer que es Cáncer de pulmón, COVID no puede ser, no existe.

Si no nos damos cuenta de lo que está pasando, si evadimos la realidad, si volteamos a ver a otro lado, si queremos resolver los problemas con ideología, este año no será malo, será trágico y lo peor es que en una proporción importante se pudo evitar.

Alguien despierte al Presidente.

Lulyann Morales

@lulyann