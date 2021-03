¿Quién planeó el atentado contra las torres gemelas?

¿Quién podría haber sido el autor intelectual que planeó el derrumbe de las Torres Gemelas?

20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre

No se necesita tener estudios en ingeniería o en construcción para saber que unos rascacielos como lo eran las torres gemelas no iban a derrumbarse así al chocarles un avión a cada uno en lo alto, como lo dicen centenares de teorías, pareciera que se derrumbaron por el efecto de una detonación de la misma dinamita que patentó Alfred Nobel, o algún explosivo parecido, que no fue obviamente la gasolina o turbosinas de los aviones que les chocaron.

Aunque parezca inverosímil, éstas mega-tragedias históricas como la de las torres gemelas surgen en una sola mente, al igual que surgió el nazismo con todo y la imagen de la suástica en la mente de Adolfo Hitler.

Si me imagino a alguien despertar de un sueño profundo y lo primero que se dijo a sí mismo fue: ¿Y si derrumbamos las torres gemelas?, y ese pensamiento se continuó con todo un plan, incluyendo la contratación de súper-terroristas que burlaran todos los sistemas de seguridad que ya existían en los aeropuertos en el año 2001 para abordar los 3 aviones que utilizaron ese 11 de Septiembre para cumplir ese sueño, incluyendo al fallido avión que iba a chocar contra el pentágono.

¿Quién podría haber sido éste autor intelectual que planeó algo tan catastróficamente caótico para inaugurar el siglo XXI y el segundo milenio de nuestra era?

Tuvo que ser alguien que estuviera ideológicamente por arriba del entonces Presidente de Estados Unidos George Bush hijo, alguien que tuviera el poder para llevar a cabo ese atentado directo al corazón de Nueva York y del Mundo entero, por lo que debió haber sido alguien sin raíces americanas, alguien que verdaderamente quería dejar una herida abierta por lo menos durante 100 años, alguien, repito, muy poderoso, y que obviamente, quería originar otra guerra mundial, lo cual el destino no lo permitió.

Fue alguien, que por muchas razones, envidaba a Winston Churchill, y muy probablemente, lo conoció.

Al escribir el presente ensayo no dejo de pensar en la película protagonizada por Tom Hanks y Sandra Bullock: “Tan fuerte, tan cerca” en la que aparece coincidentemente el abuelo que fue sobreviviente del bombardeo que planeó Churchill a la ciudad de Dresde en Alemania, durante la planeada Segunda Guerra Mundial.

Nota cultural agregada: En el documental “Hitler, el ascenso del mal” interpretado por Robert Carlyle, se muestra muy notoriamente como a Hitler se le ocurre la idea del nazismo y de la suástica como su símbolo.