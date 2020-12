A Juan Pablo Graf no le preocupa grave denuncia en la SFP 

Tengo otros datos

Hace unas semanas, ante la Secretaría de la Función Pública, un grupo de ciudadanos hizo una denuncia contra el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf Noriega, debido a la supuesta negligencia de éste último de no sancionar al proveedor Kio Networds, responsable por la caída de las operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, del pasado 9 de octubre y no trasladar a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) las operaciones pendientes. Al parecer, estas acciones tienen hasta el momento sin cuidado al funcionario, ya que no ha emitido siquiera una declaración o posicionamiento ante esta grave acusación.

Ante el público silencio del titular de la CNBV sobre la denuncia en su contra, hice una llamada telefónica a la institución encargada de la supervisión del sistema financiero para hacer el seguimiento de la denuncia, y la atención estuvo a cargo del señor, Luis Liñeiro Celaya, quién figura en el área de Supervisión de Riesgo Operacional y Tecnológico, pero ahora está también haciendo labores de la Dirección de Comunicación Social.

El señor Liñeiro comentó que tenía muy pocos datos que ofrecer acerca de la acusación y prometió devolver la llamada al día siguiente, pero –agregó- primero tenía que consultar para dar una contestación.

Al siguiente día el mismo empleado de la Comisión se comunicó con el autor de estas líneas para informar que había consultado con los abogados de la institución y que habían analizado mi columna del día 30 de noviembre: Tengo otros datos: @Irma_Sandoval debe investigar denuncia contra Juan Pablo Graf en la que se narra la denuncia sobre la que dijo que se había determinado no hacer ninguna contestación y que la CNBV había actuado conforme a derecho, por lo no harían ningún comentario para no entorpecer la investigación de la Secretaría de la Función Pública.

Ante la cuestión de si había hablado del tema con Juan Pablo Graf, presidente de la CNBV respondió que no, lo que sugiere que el funcionario denunciado no tiene interés alguno por la delicada acusación en su contra.

Graf Noriega, de acuerdo a la denuncia, habría actuado con negligencia con representantes del sector empresarial para preservar el negocio de un privado, en perjuicio del mercado de valores, tal como consta en la Secretaría de la Función Pública.

Los hechos por los que están acusando al titular de la CNBV son delicados, y en caso de encontrar culpable a su titular, debería ser sancionado con todo rigor ya que son acusaciones sobre delitos graves que atentan contra la salud financiera del país, en una época especialmente delicada en este sentido.

Es de esperar que la investigación por parte del equipo de Irma Eréndira Sandoval, arroje luces sobre el tema de fondo, que es la actuación de la autoridad frente a intereses de terceros y se conozcan los resultados próximamente.

Consultada la SFP informaron que, por decisión de la titular se ha conformado un Comité de alto nivel para realizar la investigación ya que se trata de una denuncia contra un burócrata de alto rango por lo que se debe llevar a cabo una investigación ejemplar.