A dos años de gobierno de AMLO…

A dos años de gobierno, ¿mucho, poco o nada que festejar? Será una pregunta que deberá responder cada uno, los datos ahí están, recuerdo que hace dos años, cuando iniciaba el gobierno, tuve una discusión acalorada con un fanático convencido de AMLO, le preguntaba que por qué no había bajado la gasolina tal como había prometido, su respuesta fue simplemente, “espérate dos años”.

Y esperé, al final no había de otra, lo triste es que esa misma respuesta podría dármela hoy, pero no sólo a esa pregunta, también a muchas otras más, ¿Cuántos no vimos numerosos memes desde la semana pasada con respecto al sistema de salud “prometido”?, diciendo cosas así como “qué nervios, faltan sólo tres días para que nuestro sistema de salud sea como el de Dinamarca”.

Resulta ingenuo pensar que el país podría recomponerse al instante, en el momento de que alguien más asumiera el poder, sabemos que las cosas no se recomponen “por decreto” sabemos que no era posible que todo se compusiera como por “arte de magia” que por un simple deseo no se acabarían la corrupción, los feminicidios, los homicidios, los robos, lo sabemos, pero seguimos esperando.

Hoy a dos años de este nuevo gobierno, sigo esperando y también deseando que al Gobierno le vaya bien, que a mi país le vaya bien, esperaremos, un año más, dos, tres, cuatro, muchos seguiremos trabajando duro desde nuestras trincheras para que al país, a nuestro país le vaya mejor, pondremos nuestro granito de arena, y esperaremos una vez más, otra vez.

Dicen que la esperanza muere al último, seguimos esperando cambios, no por “decreto” no con varitas mágicas, pero sí con voluntad, seguimos esperando hechos, somos un pueblo “creyente” y queremos seguir creyendo, pero necesitamos ver que las cosas se están haciendo, necesitamos convencernos de que a pesar de las adversidades, vamos a salir adelante.

Dos años en los que ya no es posible “culpar a los de antes” en los que ya no es posible seguir dividiendo, sembrando odio, ha terminado una tercera parte de este sexenio, resulta imprescindible mirar hacia adelante, trabajar duro, UNIR a este gran país, dejar de llamar a unos chairos y a otros fifís, trabajar hombro con hombro, muy probablemente realizar cambios en el gabinete, hacer ajustes, en donde no se han dado buenos resultados, cambiar a las figuras, poner gente comprometida con el país, no sólo comprometida con el Presidente, donde ha fallado la estrategia, cambiar a los estrategas, México lo merece, necesitamos ese país que hemos soñado, queremos vivir en ese país por el que hemos trabajado.

Yo los invito a que “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Porque yo AMO A MÉXICO

RAFAEL BALCÁZAR NARRO

@Rafa_Narro