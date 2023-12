Los alcances de la inteligencia artificial son tales que ya tenemos un video de un dueto de Taylor Swift con Jenni Rivera.

Así es, fans usaron la inteligencia artificial para combinar las voces de Taylor Swift y Jenni Rivera en una nueva canción que se hizo viral.

En el video de la colaboración podemos escuchar a las cantantes dándose su turno pata interpretar su parte, como sucede con las colaboraciones reales.

Cada una canta una pequeña estrofa, ya sea de “I Bet You Think About Me” o “Inolvidable”, que fueron las canciones elegidas para este singular video musical.

JAJAJAJA A QUIÉN SE LE OCURRIÓ ESTO. AYUDA. pic.twitter.com/qQmBsQAK38 — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) December 11, 2023

El video de inteligencia artificial de Taylor Swift y Jenni Rivera va dirigido a ex novios tóxicos

Además de tener una colaboración inesperada gracias a la inteligencia artificial, el video de Taylor Swift y Jenni Rivera tiene una segunda intención.

La colaboración de “I Bet You Think About Me” e “Inolvidable” de Taylor Swift y Jenni Rivera está dirigida a los ex novios tóxicos.

Con la inteligencia artificial se combinaron las letras, para que así estas hablaran de cómo las antiguas parejas de las cantantes aún no las han superado.

Hay que mencionar que este tipo de temas son recurrentes en las canciones de estas artistas (sobretodo en las de Jenni Rivera), de ahí que encajaran muy bien.

Taylor Swift (SUZANNE CORDEIRO / AFP / AFP)

La colaboración en inteligencia artificial de Taylor Swift y Jenni Rivera se hizo para conmemorar a las cantantes

Este video colaboración de Taylor Swift y Jenni Rivera en inteligencia artificial tiene un por qué, no es sólo mera diversión.

Fans de Taylor Swift y Jenni Rivera decidieron rendirles un homenaje conjunto a las cantantes por razones diferentes.

En primer lugar, se celebró el nombramiento de Taylor Swift como Persona del Año por la revista Time.

Por otra parte, se buscó conmemorar el aniversario de la muerte de Jenni Rivera; quien sufriera un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012.

De ahí que se tuviera la idea de usar la inteligencia artificial para unir a Taylor Swift y Jenni Rivera en una colaboración que no se podrá dar en la vida real.