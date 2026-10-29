Usuarios han reportado la tarde de hoy miércoles 28 de octubre de 2026, que la aplicación de X registra un pico de fallas desde hace poco más de tres horas.

De acuerdo con el portal Downdetector, las fallas comenzaron cerca de las 3:00 de la tarde, cuando usuarios reportaron intermitencias en X.

No obstante, estas fallas se han prolongado por varias horas, por lo que suman ya decenas de reportes que señalan la falta de acceso y problemas con el uso de la aplicación de X.

X acumula casi 4 horas con fallas en su aplicación (Downdetector)

X acumula más de 3 horas de quejas de usuarios por fallas

Cientos de usuarios de X reportaron fallas en la aplicación este miércoles, descartando que se trate de sus servicios de internet.

Según indican las quejas de usuarios en redes sociales, las fallas en X suman ya más de 3 horas sin que la propia plataforma se haya pronunciado al respecto.

Las principales fallas reportadas señalan que no es posible actualizar su feed ni tampoco interactuar con las publicaciones.

El portal Downdetector apunta a que las fallas se registran en un 52% en la app, en 20% en conexión a la plataforma y un 28% en el portal web.

Hasta las 19:00 horas, los usuarios de X señalan que no se ha restablecido la actividad en la plataforma, incluso incrementando el número de quejas conforme el paso de las horas.