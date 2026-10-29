La tarde de este miércoles 28 de octubre, la app de WhatsApp presenta fallas.

De acuerdo con la plataforma Downdector, los usuarios de WhatsApp han reportado dificultades en la app, mandar mensaje y para usar el sitio web.

Hasta el momento, WhatsApp no ha revelado las razones detrás de la intermitencia que presenta su servicio de mensajería, ni ha mencionado cuándo podría operar con normalidad.

¿Se cayó WhatsApp? Reportan fallas en en la aplicación (Especial)

Reportan caída de WhatsApp hoy 28 de octubre

Usuarios de WhatsApp han reportado la caída de la aplicación este miércoles 28 de octubre.

Muchos internautas han señalado que tienen dificultades para mandar mensajes en WhatsApp, lo que ha generado molestia por afectar actividades cotidianas, académicas o de trabajo.

Especialmente porque muchos usan la plataforma de Meta para comunicarse o mandar mensajes.

WhatsApp (Unsplash)

En México, los estados que más se han visto afectados por las fallas de WhatsApp son:

Monterrey

CDMX

Guadalajara

Chiapas

Sonora

Yucatán

La caída de WhatsApp se suma a la intermitencia que también han presentado diversos servicios y plataformas como:

Totalplay

Discord

ChatGPT

Zoom

Roblox

Fornite

Izzi

Crunchyroll

X (anteriormente Twitter)

Previamente, WhatsApp había tenido dificultades en su servicio el lunes 26 de octubre, aunque logró restablecerlo una hora después de los reportes.