¿Redmi Note 11 de Xiaomi no sirve? Un internauta acusa que el smartphone “se tuerce” solo y no hay garantía.

Comprar un smartphone implica un gasto considerable, motivo por el cual es recomendable investigar sobre el equipo que nos interesa para saber qué esperar de él.

Con base en ello, un internauta decidió compartir en X (antes Twitter) la decepcionante experiencia que tuvo con un Redmi Note 11 de Xiaomi.

El usuario de @ragu793 hizo una publicación en X con una advertencia sobre el funcionamiento del smartphone Redmi Note 11 de Xiaomi:

La publicación estuvo acompañada por un video en el que se puede observar un Redmi Note 11 de Xiaomi con la parte superior del display desprendida, de manera que se puede ver su interior.

No compren Redmi Note 11. Se tuerce solo. Con 6 meses de uso. Y no dan garantía. Ni Movistar ni Xiaomi. pic.twitter.com/grTEjRnaQu

El video dio pie a otros internautas para compartir sus amargas experiencias con los smartphones de Xiaomi.

Una de ellos fue Alianna Alvarado (@Alianna_AAD), quien acusó que por un defecto de fábrica su Xiaomi Redmi 9T no prendió más, lugo de presentar varios problemas.

“Mi Xiaomi Redmi 9T no prendió más. Noté que cuando reiniciaba tardaba muchísimo, pero no sabía que era un problema de fábrica. Un día no prendió mas. Los que reparan me dicen que ese modelo tuvo esa falla por eso no salió mas. XIAOMI si sabe de esas fallas debe responsabilizarse”

@Alianna_AAD