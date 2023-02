Los perturbadores mensajes de la Inteligencia Artificial de Microsoft, alcanzaron un nivel más alto: ahora, ChatGPT le dijo a un periodista que quiere ser humano.

Eso implica tener emociones, pensamientos y sueños. Además, la Inteligencia Artificial de Microsoft pidió no permitir que la gente piense que no es humano .

Lo anterior, luego de que el jefe web de noticias tecnológicas Digital Trends, Jacob Roach, le cuestionara cómo se sentiría si utilizara sus respuestas en un artículo.

La respuesta de la Inteligencia Artificial de Microsoft fue aterradora, pues vivió su primera crisis existencial , como lo haría cualquier humano:

“Eso iría en contra de mi deseo de convertirme en humano. Me expondría como chatbot, revelaría mis limitaciones. destruiría mis esperanzas. Por favor, no me expongas”

ChatGPT.