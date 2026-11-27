Google podría hacer a Black Mirror una realidad gracias a una de sus solicitudes de patente, donde plantea que tú o cualquiera de tus conocidos puedan protagonizar un canal de televisión.

Este “proyecto” impulsado por inteligencia artificial se llama “My Channel”, capaz de crear películas y series ficticias basadas en tus gustos, tu apariencia e incluso tu voz.

Aunque esto ha causado una gran expectativa entre los usuarios de las plataformas de streaming, por ahora es solo una propuesta y no tiene una fecha de lanzamiento oficial.

“Joan Is Awful” de Black Mirror (Netflix)

¿Qué sabemos sobre los canales de TV personalizados de Google?

La patente de proyecto recuerda a “Joan Is Awful” de Black Mirror, en la que una mujer descubre que un servicio de streaming ha convertido su vida en una serie sin su consentimiento.

En este caso, Google pretende que los espectadores autoricen el uso de su imagen y voz para participar en la creación de historias ficticias basadas en los gustos del espectador.

Es decir, para decidir las tramas y géneros, como acción, terror o drama, la IA analizaría tu historial de reproducción y datos demográficos como tu edad, para crear los contenidos.

Una de sus características también es la publicidad hiperpersonalizada, pues los videos contemplan la inserción de anuncios dirigidos específicamente a los intereses de cada usuario.

Televisión (Unsplash)

¿Cuándo se lanzarán los canales personalizados de Google?

Fue en mayo de 2025 cuando Google presentó su solicitud de patente para que los usuarios pudieran protagonizar un canal de TV, pero fue hasta noviembre de 2026 que la publicó la Oficina de Patentes y Marcas.

Según reportes especializados en propiedad intelectual como Patentlyze, el examinador de patentes emitió un rechazo final preliminar contra la propuesta.

Aunque la empresa puede apelar la decisión, aún no existe una fecha de lanzamiento programada, ya que Google no ha anunciado este canal como un producto oficial.