¡El sueño de todas! Una pareja se casó en el concierto de Taylor Swift y así se vivió el romántico momento donde muchas fans desean algo así en sus vidas.

Todos los sueños se pueden hacer realidad y como ejemplo está esta linda pareja que tomaron la decisión de casarse en pleno concierto de la cantante Taylor Swift de 33 años de edad.

La cantante Taylor Swift empezó su gira mundial The Eras Tour en el State Farm Stadium de Swift City, Arizona Estados Unidos, dando un show brillante cubriendo las expectativas de sus fans con sus 44 canciones en el primer concierto.

Esta pareja se casó en el concierto de Taylor Swift

En un video publicado en Tiktok por la novia @rene_hurtado que lleva por nombre “POV: You get married at the Taylor Swift concert” podemos presenciar este romántico momento donde se casan en el el concierto de Taylor Swift

La canción de Taylor Swift “Lover” suena de fondo en este hermoso video que hace una recopilación de cómo se llevó a cabo este día tan esperado para la pareja.

La joven muestra su vestido de novia, la llegada al concierto, sus pulseras que dicen “Just married” y como va llegando el momento de decir “Sí acepto” y convertirse en una hermosa pareja de recién casados en pleno concierto de Taylor Swift.

En el perfil de TikTok de la novia subió màs videos hablando de los detalles de la boda y respondiendo las preguntas de algunos usuarios.

La novia explicó desde cómo sucedió la idea de casarse en el concierto de Taylor Swift, el outfit completo de los dos y desde imágenes inéditas con el equipo de staff de la cantante de 33 años de edad.

Así reaccionaron las fans de Taylor Swift ante el romántico momento

Los fans no dejaron pasar este momento donde reaccionaron a este hermoso momento donde una pareja se casó en el concierto de Taylor Swift.

A muchos de los comentarios les encantó esta idea de casarse en pleno concierto y más si es de una de tus cantantes favoritas.

VIDEO: Una pareja se casó en el concierto de Taylor Swift (Especial / Captura de pantalla TikTok)

Comentarios como: “Gracias por poner mis expectativas altas, no voy a aceptar algo menos que esto de mi futuro esposo”, “Yo quiero” o “Omgg Taylor fue a su boda” fueron los que más se repitieron ante este bonito video.