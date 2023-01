Estilistas hay muchos, pero pocos son tan atrevidos como un estilista chino, quien corta el pelo con un cuchillo. Su estilo de cortar se ha viralizado en TikTok.

Magistralmente y sin miedo el estilista agarra su herramienta de trabajo y en vez de agarrar unas tijeras lo hace con la particular herramienta.

Los usuarios de TikTok lo han apodado como ‘El machetazo’ y su video donde corta el cabello con cuchillo se ha viralizado en diversas redes sociales.

El estilista aplica movimientos con el cuchillo para cortar las puntas del pelo de una mujer y posteriormente darle forma.

El peluquero cuanto con una destreza que muchas quisiera y sus manos son precisas a la hora de realizar los cortes de pelo con su herramienta de trabajo.

Estilista cortando pelo (Tomada de vidoe/@user9917950114270)

¿Te atreverías a cortarte el pelo con cuchillo: Usuarios de TikTok opinan?

Diversas son las personas que han comentado acerca del particular estilo para cortar del estilisto.

Muchos han mostrado su preocupación por el cuchillo que usa para cortar el pelo y han emitido su veredicto.

“Lindo”, “Final inesperado”, “Cómo cuando me cortó yo misma el cabello”, “le quedó estupendo, me sorprendió el resultado”, “En realidad si estabien solo hay que acomodarlo”, “Nunca he entendido estos cortes”.

Video de TikTok (Tomada de video)

Por otro lado no han faltado los chistositos que han comparado el trabajo con el que hacen sus mamás o otros estilistas

“Yo le corté así el pelo a mi Barbie y así quedó”, “Yo tratando de innovar Jajaja”, “Solo las puntas porfavor jajajaja”, “¿Alguien sabe si sigue vivo?”, “Un poco de sal y dejar al vapor”, escribieron en TikTok

“Así cortaron a mi amigo de Guanajuato”, “Yo en mi primera ves cortando pelo jajaja”, “Uno de piojos con cebolla por fa”, “No manche, así no era”, “Sigo sin saber el porqué hacen eso”, escribieron en TikTok.

Pese a los comentarios, el estilista ha recibido multiples ‘Me gusta’ y muchos están interesados porque les hagan un corte de pelo con cuchillo.

A más de 621 mil 200 personas les ha gustado el video de TikTok y ha sido del agrado de una gran mayoría del públicp.