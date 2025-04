Se hace viral el video en que un sacerdote recomienda comer carne en Semana Santa y exhorta a mejorar el comportamiento hacia los demás, evitando juicios sobre la vida ajena.

El video, el cual data de 2023, volvió a viralizarse en Semana Santa 2025; esto fue lo que dijo.

Durante una transmisión en vivo, un sacerdote abordó la tradición católica de abstenerse de comer carne roja durante la Semana Santa, particularmente el Viernes Santo

Sin embargo, también recomendó a los asistentes de la misa, “dejar de hablar de la vida ajena”:

“Hoy por días es más barato comer carne que comer pescado. La misa está transmitida, pero no ven, así que hártense de carne, pero dejen de hablar de la vida ajena. Creo que le agrada más a Dios”.

Los hechos ocurrieron durante una misa transmitida en vivo de la conferencia episcopal ‘Seal of Bishop of San Joaquín’ en California, Estados Unidos, en 2023.

El video ha acumulado millones de reproducciones, obteniendo más de 8 millones de vistas en TikTok en 2023, y de nueva cuenta volviéndose viral durante la temporada de Semana Santa 2025.

Aunque no se conoce el nombre exacto del sacerdote ni la iglesia específica donde realizó la transmisión, ha sido un video que cada temporada de Semana Santa se vuelve viral.

El video del sacerdote que recomienda comer carne en Semana Santa, ha dejado opiniones divididas entre los usuarios.

Pues muchos internautas apoyaron el mensaje, destacando su énfasis en la autenticidad espiritual:

“Yo siempre lo he interpretado así, en Cuaresma es más honorable no comer prójimo que no comer carne”

USUARIO EN REDES