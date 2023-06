Quería invitar a la novia de su hijo y terminó mandándole mensaje a la ex, TikTok está muerto de risa ante este vergonzoso momento.

A través de TikTok se hizo viral el video del momento incómodo entre una suegra y la ex, donde al parecer le comenta que tienen una reunión planeada.

Pero no con ella, si no con la nueva novia de su hijo y fue así como la mamá se equivocó de número y le escribió a la ex novia.

Se equivoca de número y le habla a la ex de su hijo en vez de a la actual novia

Cuando se inicia una relación, sabemos que la familia de ambos lados es importante para tener una buena comunicación.

Pero a la hora de terminar, es poco probable que sigan entablando una plática. Aunque este TikTok tira la teoría.

Pero a través de un video en TikTok con la leyenda “Como es posible este suceso”, la mamá del novio entabló de nuevo comunicación con la ex de su hijo.

Una suegra se equivoca de número y le habla a la ex de su hijo (Especial / Captura de pantalla TikTok)

La mamá no sabía que se había equivocado de número, debido que la nueva novia y la ex comparten el mismo nombre; las dos se llaman Sofía.

Sin embargo, por respeto a la mujer, la ex le contestó de una forma muy cordial asegurando que ella era la ex novia.

Al instante, la madre remató con un “Mismo nombre tenía que ser” y se ha convertido hasta el momento en el video más incómodo en TikTok.

Video de la suegra que se equivoca de número, hace recordar a los ex en TikTok

La situación que vivió la mamá de Lucas al confundir a la ex con la novia actual, se ha hecho viral en TikTok.

Para retamar el incómodo momento, usuarios de TikTok recuerdan a sus ex y comparten varias experiencias al respecto.

Comentarios como “mi ex y actual se llaman Nicolás y cuando hablo con mi abuela se confunde” u “Ojalá me llamara igual que su actual, así al menos me habla”, se hicieron presentes en TikTok.