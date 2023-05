¡No pudo con la emoción! Una mamá rompe en llanto en TikTok porque su hijo le consiguió boletos para ver a Luis Miguel y así fue su tierna reacción.

Sigue la euforia de conseguir boletos para ver a Luis Miguel en concierto y esta vez una mamá no deja de gritar de emoción al recibir la noticia que irá a una de sus presentaciones.

Un hijo le dio el regalo más inesperado a su mamá y ella en cambio reacciona de una manera tierna que ya se ha viralizado por todas las redes sociales.

Después que se dio la noticia que Luis Miguel estaría regresando a los escenarios con su Tour 2023, presentándose en diversos países de Latinoamérica.

Los fans hacen todo lo posible para conseguir boletos en algunos de sus shows.

Luis Miguel, cantante (Agencia México)

Mamá llora de emoción en TikTok al saber que irá al concierto de Luis Miguel

Un video en TikTok ya es tendencia en el momento exacto cuando una mamá descubre que irá al concierto de Luis Miguel.

A través de la usuaria Priscilla Gómez en TikTok, compartió la reacción de su mamá al abrir un sobre y ver que estaban las entradas del concierto de Luis Miguel.

El video denominado como “Casi se desmaya de la emoción mi mama pero ya estamos listas para ir a ver a El Sol de México” muestran cómo la mamá eufórica lanza un grito de felicidad por la inesperada sorpresa.

“Luis Miguel, Luis Miguel, me voy a desmayar” TikTok

Era tanta la emoción de la señora que al momento de abrir el sobre y descubrir las entradas de Luis Miguel lanzó un grito que hasta sus perritos que estaban a lado de ella se asustaron.

Además siguió celebrando la noticia con pequeños brincos y alzando las manos reflejando que era un triunfo para ella asistir a uno de los conciertos del intérprete de “Culpable o no”.

La mamá se mostró emocionada y en su rostro no podía ocultar su felicidad a tal grado de llorar al saber que sus hijos le cumplieron su sueño.

Las mamás se hacen virales en TikTok por no conseguir boleto para Luis Miguel

Los conciertos de Luis Miguel siguen provocando cualquier tipo de reacción en TikTok, y no solo por conseguir boletos si no también al saber que a pesar de los esfuerzos no se pudo lograr el objetivo de ver al cantante en uno de sus shows.

Como esta mamá que comenta su descontento por no conseguir entradas a su concierto, pidiéndole a Luis Miguel que se ponga a trabajar en vez de andar de novio, ya que esto provoco el no estar en el escenario por 5 años.