Un video compartido por la usuaria de TikTok Karla Molina More, muestra el momento exacto en que un joven le pega a la piñata pero le da un santo palazo a una doñita.

Y es que la Navidad no siempre se torna en una noche de paz, sobre todo cuando no sales a tiempo de la piñata tras acomodar a la persona que le pegara y esta ya hasta tiene los ojos vendados.

Le da santo palazo a una doñita en la piñata

Las imágenes muestran el instante en que la doñita apenas termina de darle vueltas a un muchacho, pero erróneamente no sale a tiempo de la escena y este comienza a pegarle a la “piñata”, dándole semejante palazo a la mujer.

Por ser confundida, el golpe le tocó justo en el rostro y ella sólo atinó a cubrirse para que no le cayeran más. Afortunadamente el joven deja de golpear en ese momento.

Hasta el momento se desconoce si cuando soltó el palazo supo que no le dio a la piñata, pues aunque quiso destaparse los ojos, finalmente sólo se acomodó la venda y volvió a pegarle a la piñata.

Lo más desolador es que nadie ayudó a la doñita , ay no... Y todo lo contrario (no es queja ni los culpamos), los presentes no pudieron evitar estallar en risas en plena piñata.

En consecuencia, tras el santo palazo a la doñita no le quedó de otra más que aislarse en un rincón para vivir sola su dolor. A continuación las más tristes imágenes:

Así reaccionaron los internautas al video de la doñita que se llevó santo palazo en la piñata

Una doñita que no supo salir a tiempo de la piñata, se llevó santo palazo que no le deseamos ni a nuestro peor enemigo y que para su mala suerte quedó registrado en video.

Aún peor, el clip fue compartido en TikTok y ahora mismo cuenta con más de 4.6 millones de reproducciones. Aquí te dejamos los comentarios más destacados que desató:

“¡La doñita que se dobla de la risa!”

“Cuando van a entender que no se deben meter en la piñata antes de tiempo”

“La doñita que se agacha porque no se aguanta la risa me representa”

“Eso ya es personal, a mí no me engañan con el cuento de la piñata”

“Fue con dolo, muy a propósito, se ve luego luego”

“Yo soy la doñita que me mata de risa y toca su espalda; hasta a mí me dolió”.