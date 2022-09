Tras encontrar una uña postiza, joven exhibe a su novio en TikTok por haberle sido infiel.

No solamente la red social de TikTok ha servido para subir video de bailes, animales sorprendentes, fantasmas y demás, sino también para exhibir infidelidades.

Engaños que en ocasiones pueden ser sorprendentes por el descaro del infiel o la manera en que se enfrentan y quedan evidenciados en TikTok.

A esto una pequeña evidencia habría sido el motivo por el cual un infiel fue descubierto por su novia en TikTok, y así lo exhibió.

Mujer con uñas pintadas (Pixabay)

Exhibe a su novio en TikTok tras encontrar una uña postiza, pero no enfrenta al infiel

La usuaria identificada de TikTok @candelasoto_ exhibió a su novio de infiel tras encontrar una uña postiza en su departamento.

Luego de que a través de un video en TikTok, la joven argentina compartiera el momento en el que descubrió una uña postiza que no era de ella nada más ni menos debajo de la cama de su novio.

A lo que ella inmediatamente aseguró que dicha uña postiza no es suya, ya que la joven solo se hace uñas semi y la que encontró era larga.

Con dicha evidencia de uña postiza como espectadores de TikTok esperaríamos que hubiera otro video enfrentándolo, pero en este caso no sucedió.

Aunque la joven sí dio toda una explicación del porqué esa no era su uña, esto como en respuestas de los comentarios que decían que podría ser de su mamá o hermanas.

Caso que no fue porque el joven no tiene hermanas y vive solo, y lo más sorprendente fue que usuaria identificada de TikTok @candelasoto_ reveló que no habló sobre la uña postiza con el novio.

Esto pese a los comentarios que pedían saber qué pasó y qué dijo el novio tras ser exhibido con uña postiza.

Situación que muchos tomaron a mal por no haberlo enfrentado y en donde al parecer siguen siendo novios.

Aunque para muchos podría ser lo más lógico hay quienes apoyan su decisión pues argumentaron que no siempre es fácil hablar este tipo de cosas, en su caso una posible infidelidad.