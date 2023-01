Un chófer se viralizó por escuchar canciones japoneses y sorprendió a miles de usuarios de TikTok.

El usuario @wen_kvb se encontraba sentado en un camión de Ciudad del Carmén, cuando de repente escucho que la música que llevaba al chófer era música japonesa.

Este hecho sacado de “México Mágico” ha sorprendido a miles de usuarios y ha recibido más de 185 mil 500 visualizaciones en TikTok.

Muchos fans del anime han identificado la canción que viene escuchando el chófer y se trata de un tema del anime ‘Fire Force’.

El tema se llama Inferno de la banda Mrs. GREEN APPLE, que ha sido muy escuchada por los otakus y fans del anime.

Chofer otaku (Tomada de video/wen_kvb)

¿Qué dicen los usuarios sobre el chófer otaku?

Los fans del anime de inmediato identificaron que el chófer es un fan del anime y han expresado felicitaciones.

Varios fans incluso han expresado el deseo por subir a ese camión, pues dicen estar hartos de los sonideros y la salsa que ponen los chóferes.

Cientos de personas en TikTok se han reunido en los comentarios para expresar algo acerca del chófer otaku.

Otakus (Especial)

“Así es, Fire Force lo más”, “Yo quiero vivir ese sueño señor pool”, “Imagínate vivir en Suiza y perderte esto”, “Dios tiene a sus Favoritos”, “Buenos gustos Don”. “Yo cuando trabaje en un transporte público”, “Es el opening de tu vida”

“Así no me bajo de la micro jajaja”, “Lo cortaste en la mejor parte ya ni la friegas”, “Algún día subiré a un bus donde el chófer ponga estas rolitas”, “Yo quiero conductores como esos, hasta a gusto viajo”.

¿En qué ruta viaja el chófer otaku?

Al parecer muchos fans del anime se han quedado con la duda acerca de en ¿Qué ruta pueden encontrar al chófer?

Sin embargo, el único dato abierto es que se encuentra en Ciudad del Carmén y no cabe duda que es uno de los pocos chóferes otakus en esta vida.

Ojalá algún día me toque vivir una experiencia así”, “Una vez me tocó un camión que traía Motzart, pasó al reggaeton más cerdo que he escuchado, y terminó con Metallica”, escribieron en TikTok