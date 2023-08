Una joven se puso a vender de remate la ropa del ex cucaracho porque las ganas de facturar no mueren aún ni con el corazón roto.

Esta historia le pertenece a la usuaria Guadalupe Lizeth Villarreal, que decidió poner a la venta en un grupo de Facebook todas las cosas que tenía de su antigua pareja.

Y es que esta mujer decidió dejar atrás su decepción amorosa para facturar de la mejor manera con ropa y zapatos de marca que pertenecía a su ex.

Remata toda la ropa del ex cucaracho para facturar y se hace viral en redes sociales

“Se vende ropa del ex cucaracho, talla XL y 2XL..pantalones y short’s talla 40″, se lee en la publicación de la joven que puso de remate todas las prendas que tenía de su ex novio.

De acuerdo con Guadalupe Lizeth Villarreal, las prendas que antes le pertenecían al “innombrable” tienen las “tres b” (buenas, bonitas y baratas).

Además de que están debidamente desinfectadas y lavadas, para todos aquellos que les interese adquirirlas.

Vende de remate la ropa del ex cucaracho (Guadalupe Lizeth Villarreal / Facebook)

El anuncio de esta mujer que prefirió facturar pese a tener el corazón roto, se ha hecho viral con cientos likes.

La dueña de la publicación dejó en claro que vendía todo porque ella fue quien las compró a su ex.

De acuerdo con su testimonio, el ex cucaracho mismo dijo que hiciera con su ropa lo que quisiera, por lo que ella decidió sumar unos cuantos pesos a su cartera.

“Y aclarando vendo todo porque a mi me costó toda esa ropa y zapatos. Así que lo del agua al agua. Aprovechen el sábado va a volar toda la ropa. Y se me olvidaba, cuando el vino a mi casa por su ropa, yo le dije que se la llevara toda y dijo bien digno... Tírala a la basura.” Guadalupe Lizeth Villarreal

Vende de remate la ropa del ex cucaracho (Guadalupe Lizeth Villarreal / Facebook)

Así reaccionaron las redes a la joven que vende de remate la ropa de su ex pareja

Los cibernautas en redes celebraron que a la chica no dejara pasar la oportunidad para facturar con las cosas que dejó su antigua pareja.

Incluso le dejaron sus mejores deseos para que pudiera vender todas la ropa y zapatos que tenía, porque de esa manera estaba cerrando círculos en su vida.

De igual manera, no faltó uno que otro usuario que preguntara si el ex no había dejado herramienta.

Sin embargo, la dueña de la publicación dijo que no tenía, ya que su ex cucaracho no era muy trabajador que digamos.