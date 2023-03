Joanna Cox es una mujer de 38 años de edad de Reino Unido, que se denomina a sí misma la “Bella Durmiente real”, debido a la enfermedad que padece.

En realidad, Joanna Cox sufre de un padecimiento conocido como hipersomnia ideopática, el cual hace que duerma por periodos prolongados de tiempo.

Mismos que pueden ir hasta los 4 días.

En una entrevista para la agencia SWNS, mencionó que esto está arruinando su vida, pues muchas veces se levanta sin saber la hora o el día que es.

Además de que, contrario a lo que se pensaría, no logra descansar.

Un siesta para Joanna Cox puede durar hasta 24 horas, a pesar de que haya dormido “bien” recientemente; el sueño le gana y su cuerpo se vence al cansancio.

Joanna Cox (@joanna_kimberley)

Joanna Cox comenzó con síntomas de “bella durmiente” en 2017

Joanna Cox señaló que su padecimiento de dormir hasta 4 días es reciente.

Pues antes de 2017, jamás experimentó un gran cansancio ni se quedaba dormida por tanto tiempo.

A partir de ese año comenzó a sentirse extrañamente fatigada casi todo el tiempo, y posteriormente comenzó a quedarse dormida en varias partes de manera intempestiva.

En una ocasión se durmió en un centro nocturno y fue sacada debido a que los encargados pensaron que estaba borracha; Joanna Cox jamás se percató del movimiento.

Declaró que en poco tiempo ya le era imposible estar despierta gran parte del día, lo más que ha llegado a aguantar recientemente son 12 horas.

Sin embargo, hay veces que tras unos minutos, se vuelve a dormir .

Por lo mismo dejó de conducir, pues llegó a quedarse dormida frente al volante; afortunadamente nunca tuvo un accidente fatal.

Después de muchos diagnósticos errados, médicos del Pontefract Hospital en Yorkshire detectaron en 2021 que ella padecía hipersomnia ideopática.

Joanna Cox ha dejado de lado toda su vida debido a la hipersomnia ideopática

Debido a la hipersomnia ideopática, Joanna Cox ha tenido que renunciar a toda su vida.

No puede trabajar, no puede conducir y no puede hacer planes de ningún tipo porque no sabe cuándo estará despierta.

Lo peor del caso para Joanna Cox, es que cuando llega a tener momentos de vigilia, experimenta alucinaciones.

Una de las más recurrentes es ver arañas caminando por su cabeza .

A pesar de todo esto, ha encontrado el apoyo por parte de sus hijas Caitlin de 22 años e Isabelle de 18, quienes la han apoyado desde que su madre enfermó.

Joanna Cox (@joanna_kimberley)

Además de que ha podido establecer una pequeña rutina con sus mascotas, a las cuales atiende en los momentos que llega a despertar.

Asegurándose de que estén bien si cae inconsciente.

Menciona que por alguna razón que no comprende, es a las 2:00 AM cuando logra despertar por lo general, momento que aprovecha para sacar a pasear a los perros.

¿Qué es la hipersomnia ideopática que sufre Joanna Cox?

La hipersomnia idiopática que sufre Joanna Cox, es un trastorno del sueño en el que la persona está excesivamente somnolienta durante el día y tiene una gran dificultad para despertar.

Si bien la hipersomnia ideopática es similar a la narcolepsia, se diferencia porque no suceden ataques de sueño o pérdida del control de los músculos debido a emociones fuertes.

Lamentablemente para Joanna Cox y demás personas que sufran este padecimiento, hasta el momento se desconocen las causas de la hipersomnia ideopática.

Por lo mismo, no hay cura o tratamiento .

No obstante, existen medicamentos que puede controlarla de manera relativa, permitiendo que las personas tengan una vida más o menos normal.

Joanna Cox ha experimentado momentos de lucidez gracias a los fármacos, aunque espera encontrar alguna especie de cura que la ayude tras compartir su historia.

Joanna Cox (@joanna_kimberley)

Con información de New York Post