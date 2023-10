En TikTok se ha hecho viral un video en donde un aficionado de Pumas le pide matrimonio a su novia, pero ella no se esperaba el susto que vino antes de la propuesta.

Así fue la propuesta de matrimonio del aficionado de Pumas con susto incluido

Pero antes de que lo hiciera, el aficionado fingió una pelea con otro fanático de los Pumas, antes de pedirle matrimonio a su novia, con quien reveló lleva saliendo dos años.

Tal y como puede verse en el video viral en redes sociales, todo comienza con un aficionado de Pumas en bastón quien empieza a hacerse de palabras con el novio afuera del estadio Azteca.

Y para evitar que le pegue con el bastón, el novio se arrodilla pero termina frente a su novia enseñándole el anillo.

En ese momento, después del susto y la tensión que provocó la supuesta pelea entre los aficionados de Pumas, las verdaderas intenciones de matrimonio salieron a la luz.

¿Por qué el aficionado de Pumas decidió pedirle así matrimonio a su novia?

Y es que de acuerdo al aficionado de Pumas, decidió pedirle matrimonio a s novia en uno de los clásicos de fútbol mexicano, es decir:

Pumas - América

Pumas - Cruz Azul

Pumas - Chivas

Pumas - Tigres

Ya que de acuerdo con el aficionado, no podía pedirle matrimonio a su novia en un partido que no tuviera tanta relevancia porque no iba a ser la misma gente ni el mismo ambiente.

“Me contacté con la banda de inadaptados y me dijeron que sí, que me apoyaban a mi idea, que cómo tenía pensado . Me decían que cartelones, que playeras, pues algo tranquilo y fingimos una pelea” Aficionado de Pumas

Por otro lado, la novia del aficionado de Pumas a quien le pidieron matrimonio, aseguró estar emocionada e incluso lloró de emoción; aunque eso sí, la ahora prometida asegura que al principio sí se asustó.