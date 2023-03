Sonido Pirata, el famoso sonidero que lanzó a la fama los pasos de Medio Metro, fue agredido en un evento; un sujeto le reclamó por algo que ni es su culpa.

Los hechos ocurrieron en un baile sonidero de Puebla, específicamente, en la localidad San Matías,Cocoyotla, donde se presentó Sonido Pirata.

Cabe señalar que el ataque a Sonido Pirata fue captado en un video que se ha hecho viral a través del canal de YouTube: “República Sonidera TV El Canal de Los Bailes”.

En dicha grabación se aprecia cómo Julián Ramírez, líder de Sonido Pirata, es acorralado por un sujeto que tiene una actitud amenazante y lanza improperios contra el colaborador de Medio Metro.

Sonido Pirata (Sonido Pirata / Facebook)

¿Por qué agredieron en evento a Sonido Pirata?

De acuerdo con lo que se conoce, la agresión a Sonido Pirata se debió a que supuestamente el DJ, no habría cumplido con un contrato para tocar en una fiesta de XV años.

Sin embargo, las acusaciones de “fraude” fueron negadas el propio Sonido Pirata, quien aseguró que no había sido contratado para ningún evento.

Incluso, Sonido Pirata se mostró accesible para ir a tocar a los supuestos XV años, aunque no lo hayan contratado. Al respecto, el colaborador de Medio Metro dijo:

“Yo voy y les tocó sin ningún problema, pero no me contrataron, a mí no me contrataron, de verdad. Vamos a seguir bailando con mis amigos”.

“Nunca le he quedado mal a nadie, de verdad, en buena onda, sin que se me enojen. Vamos a echarle”, declaró pese a la actitud negligente de la personas que le reclamó.

Tras el incidente, se observa en el video que Sonido Pirata intenta continuar con el show, aun cuando había mucha trifulca a su alrededor.

Usuarios reaccionan en redes sociales a la agresión que sufrió Sonido Pirata en evento

Muchos cibernautas desaprobaron el intento de agresión a Sonido Pirata en evento de Puebla por unos supuestos XV años a los que no acudió con su ambiente sonidero.

En la caja de comentarios del video de YouTube, los usuarios señalaron que por ese tipo de acciones era necesario que hubiera vallas de seguridad para proteger a los DJ´s en esos bailes.

De igual manera, hubo quien aplaudió la forma de actuar de Sonido Pirata que no sucumbió ante las provocaciones del sujeto que lo agredió verbalmente.