A sus 89 años se gradúa en la carrera de sus sueños

Con una sonrisa enorme, Alejo se presentó a la ceremonia junto al resto de sus compañero.

La frase “nunca es tarde para cumplir un sueño”, nunca fue tan cierta como lo es en el caso de Alejo Hermógenes Ruiz Rubio, un abuelito que a sus 89 años se graduó del Instituto Superior Tecnológico Público César Tello en Villa , El Salvador, de la carrera Electrónica Industrial.

La avanzada edad de don Alejo nunca fue un impedimento para él, pues asegura que en los tres años que duró su educación profesional, no faltó ni una vez a clases. Y no sólo eso, sus compañeros y profesores afirman que era un alumno ejemplar.

"No falté a ninguna clase en estos tres años. Mi edad no fue un obstáculo para estudiar. Mis compañeros y profesores me ayudaron. Y mi familia, que siempre ha estado en todo momento” Alejo Hermógenes Ruiz Rubio

A la ceremonia de graduación, Alejo asistió acompañado de sus hijos y 10 de sus nietos que no dejaron de sonreír orgullosos por el logro de su abuelo quien, definitivamente, les dio una importante lección de perseverancia y dedicación.

Para Alejo no fue una casualidad elegir la carrera que estudio desde los 87 años, pues siempre quiso saber más sobre electrónica y esta fue la oportunidad de formalizar sus conocimientos, al mismo tiempo que adquirió muchos nuevos.

Junto al hombre de la tercera edad, se graduaron otros 97 estudiantes de siete carreras distintas del mismo IESTP Villa.