En TikTok un usuario presumió haber comprado con descuento boleto para el concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México.

Y en TikTok los usuarios no pueden creer que hiciera la compra ya que el concierto de Rosalía el 28 de de abril es gratuito.

Pese a que muchos notaron que fue una broma, el boleto falso para ver a Rosalía -de 30 años de edad- causó confusión entre algunos usuarios de la plataforma.

boleto falso para ver a Rosalía en el Zócalo (captura de pantalla / Orlando Vargas TikTok @orlandovarg)

Boleto falso para ver a Rosalía en el Zócalo confundió a los usuarios

En su cuenta de TikTok, el usuario Orlando Vargas -@orlandovargasv en la plataforma- compartió un video presumiendo su boleto para ver a Rosalía en el Zócalo.

De acuerdo con el usuario el boleto ver a Rosalía lo compró en reventa ya que no lo encontró en ningún sitio oficial.

Su boleto para el concierto, mencionó el usuario, tenía un costo de 2 mil pesos; sin embargo, señaló que se lo dejaron en mil 500.

En TikTok el video, pese a que se trata de una broma, se ha comenzado a hacer viral confundiendo a varios usuarios ya que el boleto pareciera ser de Ticketmaster.

En los comentarios, muchos le usuarios le advirtieron que su boleto era falso, otros le preguntaron sobre cómo conseguirlo y otros se burlaron sobre la espacios para ver a Rosalía con comentarios como:

“Se liberaron palcos en Palacio Nacional”, “mi prima me va a meter gratis”, “yo conseguí Meet and Greet”, “a mí me costó 5 pesos”, entre otros.

Fans sí están pagando por ver a Rosalía en el Zócalo

Pese a que la entrada para ver a Rosalía en el Zocalos de la CDMX es gratuita, sí hay fanáticos quienes estarían pagando hasta 4 mil pesos por su lugares.

Y es que los hoteles y restaurantes que se ubican alrededor del la Plaza de la Constitución comenzaran a ofertar habitaciones y terrazas para poder ver el concierto de Rosalía.