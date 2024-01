Una quinceañera da las gracias al novio de su mamá y condena a su papá por abandono. Su palabras fueran captadas en un video de TikTok.

En su discurso de agradecimiento, una quinceañera sorprendió por las palabras que dedicó frente a sus invitados.

Esto porque la joven reconoció a su mamá y pareja por haberle brindado su fiesta de XV años, así como por todas las cosas que hacían por ella.

Dicha quinceañera ha llamado la atención de TikTok y ha desatado todo tipo de comentarios por lo que dijo.

Quinceañera da las gracias al novio de su mamá y condena a su papá por abandono; se hace viral en TikTok

La usuaria de Norma Aguirre (@normita1997), compartió en su cuenta de TikTok, las palabras de agradecimiento que dio su hija durante su fiesta de XV años.

La joven quinceañera tomó el micrófono y en el centro de la pista se dirigió a sus invitados y familiares, diciendo:

“Quería decir gracias a mi mamá por todo. Si no fuera por ella, este día no habría sido posible; gracias por todo lo que has hecho por nosotros...”

De igual manera, se alcanza a escuchar en el video que la quinceañera revela que su papá la había abandonado.

Sin embargo, se centra en agradecer con mucho a su mamá y su pareja por todo lo que hacen por ella.

“Mi papá nos dejó...bueno, lo abandonamos nosotros...no importa. Mi mamá hizo todo esto sola con la ayuda de su novio, que es como un padre para mis hermanos. Quinceanera

Usuarios reaccionan a quinceañera que agradece al novio de su mamá y condena a su papá por abandono

La comunidad de TikTok ha tenido todo tipo de comentarios respecto al discurso de la quinceañera que tundió a su padre por abandonarla.

Muchos celebraron la forma en que la joven no le dio importancia a su padre y festejaron que haya sido agradecida con su mamá y con su pareja.

Otros cibernautas se mostraron más osados e incluso dijeron que le mandaran el video de TikTok al papá para que lo viera.

“Aww, estaba toda nerviosa pero su corazón hablo y le dio las palabras sinceras” o “Los padrastros aveces son mejores que los papas”.

Son algunas de los comentarios que pueden leerse en la publicación que se ha hecho viral con 1.1 millones de visualizaciones en TikTok.