La inteligencia artificial nos ha dado grandes momentos con imágenes impresionantes; pero en esta ocasión no pudo con una Farmacia Similares cyberpunk.

En Twitter, el usuario Exa (@ExaArq) pidió a la gente que transformara una Farmacia Similares en un escenario cyberpunk.

Luego de que las diversas inteligencias artificiales le fallaron en su cometido. En sí no quería nada elaborado, sólo ponerle luces neón a la imagen.

Estaba un tanto frustrado, pues mostró como Dall-E hizo lo que quiso, transformando la farmacia en una gasolineria.

La gente superó a la inteligencia artificial dando una increíble Farmacia Similares cyberpunk

Ante el llamado de Exa en Twitter, mucha gente hizo su aporte con una Farmacia Similares cyberpunk, cosa que la inteligencia artificial no pudo hacer.

Algunos siguieron la petición al pie de la letra, añadiendo efectos neón a la imagen; pero otros dejaron volar su imaginación.

Demostrando que la inteligencia artificial aún no está al nivel de una persona, reimaginaron todo el escenario.

Incluso vemos algunas versiones que no necesariamente son cyberpunk; pero que quedan bastante bien con la Farmacia Similares.

Hasta podemos ver algunas animaciones de cómo se crearon estos escenarios “futuristas” alrededor de una simple farmacia en México.

Y bueno... me dio el hiperenfoque y aquí la versión del director. pic.twitter.com/OCRDstdqWu — Thinkmario (@RealThinkmario) April 2, 2023

La inteligencia artificial aún queda un poco corta en algunos aspectos

Si bien en pocos meses la inteligencia artificial ha avanzando de manera acelerada, lo que sucedió con la Farmacia Similares cyberpunk muestra que los programas no son perfectos.

Aún se necesita mucha optimización en la inteligencia artificial para que pueda ejecutar las órdenes precisas que la gente le ingresa.

Además de que los programas son limitados de momento; el mismo Exa menciona que al usar Midjourney, esta se saturó y no se podía ejecutar.

No obstante, esto no significa que el software no siga evolucionando en los próximos meses, de ahí que muchos artistas estén en contra de la IA, pues amenaza su trabajo.

De ahí que gobiernos, empresarios y gente relacionada a la tecnología, estén prohibiendo estos desarrollos, o adviertan a las personas que dejen su investigación, por lo menos unos meses.

Con información de Twitter.